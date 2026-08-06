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वर्ल्ड कप 2027 में गरजेगा विराट कोहली का बल्ला! जिन 8 मैदानों पर हैं मुकाबले, वहां 'किंग' के खतरनाक आंकड़े

2027 वर्ल्ड कप का आयोजन मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका में होगा. हालांकि, कुछ मुकाबले जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी खेले जाएंगे. 2027 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले 12 वेन्यू में से विराट कोहली पहले ही 8 पर खेल चुके हैं. पार्ल को छोड़कर, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप वेन्यू पर उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 06, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:23 PM IST
वर्ल्ड कप 2027 में गरजेगा विराट कोहली का बल्ला! जिन 8 मैदानों पर हैं मुकाबले, वहां 'किंग' के खतरनाक आंकड़े
Image Credit: वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यू पर विराट कोहली के आंकड़े कैसे हैं? (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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