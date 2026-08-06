वर्ल्ड कप 2027 में गरजेगा विराट कोहली का बल्ला! जिन 8 मैदानों पर हैं मुकाबले, वहां 'किंग' के खतरनाक आंकड़े

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अब तक चार 50-ओवर वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. सबसे अच्छा प्रदर्शन उन्होंने पिछली बार किया था. 2023 में भारत में हुए मेगा इवेंट में उन्होंने 11 पारियों में 95.62 की औसत और 90.32 के स्ट्राइक रेट से 765 रन बनाए थे. उन्होंने 3 शतक और 6 अर्धशतक जड़ा था. कोहली ने अब तक वर्ल्ड कप में 37 पारियों में 1795 रन बनाए हैं, जिसमें 5 सेंचुरी और 12 फिफ्टी शामिल है. 2011 में जब टीम इंडिया एमएस धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तब विराट उस टीम का हिस्सा थे. ये उनका पहला विश्व कप था और उन्होंने 9 मैचों में 282 रन बनाए थे.