वर्ल्ड कप 2027 में गरजेगा विराट कोहली का बल्ला! जिन 8 मैदानों पर हैं मुकाबले, वहां 'किंग' के खतरनाक आंकड़े

भले ही अभी 2026 चल रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस अभी से ही अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप के बारे में सोचने लगे हैं. 19 नवंबर, 2023 को जो करोड़ों दिल टूटे थे, उसकी भरपाई सिर्फ वर्ल्ड कप जीतकर ही हो सकती है. इस बीच टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और दो बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन भी बनी, लेकिन असली फैंस 50-ओवर विश्व कप की अहमियत को समझते हैं. हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो 4 साल के गैप पर होने वाले वर्ल्ड कप का विजेता जरूर बने.
2027 वर्ल्ड कप का आयोजन मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका में होगा. हालांकि, कुछ मुकाबले जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी खेले जाएंगे. भारतीय क्रिकेट के दो सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद अपना आखिरी विश्व कप खेलेंगे. 2023 में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हारकर सपना टूट गया था. कोहली ने पिछले विश्व कप में सबसे ज्यादा 765 रन बनाए थे और वो 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी बने थे.
अगर भारतीय टीम को अगले साल वर्ल्ड कप पर कब्जा करना है तो विराट कोहली से पिछले विश्व कप की तरह प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. हालांकि, उससे पहले फैंस के लिए राहत की खबर है. दरअसल, 2027 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले 12 वेन्यू में से विराट कोहली पहले ही 8 पर खेल चुके हैं. पार्ल को छोड़कर, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप वेन्यू पर कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है. आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं.
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अब तक चार 50-ओवर वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. सबसे अच्छा प्रदर्शन उन्होंने पिछली बार किया था. 2023 में भारत में हुए मेगा इवेंट में उन्होंने 11 पारियों में 95.62 की औसत और 90.32 के स्ट्राइक रेट से 765 रन बनाए थे. उन्होंने 3 शतक और 6 अर्धशतक जड़ा था. कोहली ने अब तक वर्ल्ड कप में 37 पारियों में 1795 रन बनाए हैं, जिसमें 5 सेंचुरी और 12 फिफ्टी शामिल है. 2011 में जब टीम इंडिया एमएस धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तब विराट उस टीम का हिस्सा थे. ये उनका पहला विश्व कप था और उन्होंने 9 मैचों में 282 रन बनाए थे.