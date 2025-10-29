318 रुपये में चावल और 118 की रोटी... किशोर कुमार के बंगले में बन गया कोहली का रेस्टोरेंट, कीमत जान खुली रह जाएगी आंखें

Advertisement
Virat Kohli Kishore Kumar Bungalow Restaurant: विराट कोहली क्रिकेट के बादशाह हैं. उनके एक से बढ़कर एक बड़े रिकॉर्ड हैं और रनचेज में वह सबसे आगे हैं. कोहली ने दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों की जमकर धुलाई की है. वह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि अलग-अलग बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं. कोहली ने मुंबई में एक रेस्टोरेंट खोला है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:47 AM IST
Virat Kohli Kishore Kumar Bungalow Restaurant: विराट कोहली क्रिकेट के बादशाह हैं. उनके एक से बढ़कर एक बड़े रिकॉर्ड हैं और रनचेज में वह सबसे आगे हैं. कोहली ने दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों की जमकर धुलाई की है. वह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि अलग-अलग बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं. कोहली ने मुंबई में एक रेस्टोरेंट खोला है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. खासकर उसके रेट लिस्ट को लेकर बात की जा रही है. विराट ने महान गायक किशोर कुमार के बंगले में एक नया रेस्टोरेंट खोला है.

विराट ने किशोर दा के बंगले को चुना

कोहली ने अपनी रेस्टोरेंट चेन 'वन8 कम्यून' को काफी आगे बढ़ाया है. भारत भर में इसके कई आउटलेट्स हैं. मुंबई की जुहू में उनके नए आउटलेट में ग्लैमर, पुरानी यादों और आराम का पूरा प्रबंध है. यह जगह दिग्गज गायक किशोर कुमार के पूर्व बंगले के भीतर स्थित है. 2022 में खोला गया वन8 कम्यून का जुहू आउटलेट मुंबई के सबसे खास डाइनिंग स्पेस में से एक है. इसकी चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा हो रही है कि यह किशोर कुमार का बंगला रहा है और विराट उनके बड़े फैन हैं.

कोहली का स्पेशल प्लान

विराट ने उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए उनके घर को एक ऐसे रेस्टोरेंट में बदलने का फैसला किया जो पुरानी यादों को समकालीन डिजाइन के साथ मिलाता है. बंगले की विरासत को मिटाने के बजाय कोहली ने सुनिश्चित किया कि इसके भावनात्मक सार को संरक्षित रखा जाए. इसे एक जीवंत लेकिन इमोशनल प्लेस में बदल दिया जाए जो संगीत और आधुनिक डाइनिंग संस्कृति दोनों का जश्न मनाता है.

किशोर दा से कोहली का लगाव

एक वीडियो में कोहली ने किशोर कुमार के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करते हुए बताया कि उनके संगीत ने उन्हें कितनी गहराई से प्रभावित किया है. कोहली ने कहा था, ''उनके गीतों ने वास्तव में मुझे भावनात्मक रूप से छुआ है. अगर कोई एक व्यक्ति है जिससे मैं मिलना चाहता था, तो वह किशोर दा होते. उनका व्यक्तित्व करिश्माई था.'' विराट का कहना है कि यह एक ऐसी जगह जहां आप टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर आ सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं और बस चिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ​टीम इंडिया को मिल गया चेतेश्वर पुजारा का असली रिप्लेसमेंट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नंबर-3 पर मचाएगा धमाल!

रेस्टोरेंट के मेन्यू में क्या-क्या?

कोहली के मुताबिक, आप मेन्यू को एक साथ रखने में उतनी ही कड़ी मेहनत करते हैं जितनी जगह को डिजाइन करने में. मेन्यू में शाकाहारी और वीगन व्यंजनों से लेकर मांस और समुद्री भोजन के विकल्प तक सब कुछ शामिल है. जोमैटो के अनुसार, वन8 कम्यून जुहू में दो लोगों के लिए औसत लागत लगभग 2,500 रुपये है (शराब को छोड़कर). रेस्टोरेंट में पेट-फ्रेंडली मेन्यू भी है, जो इसे मुंबई के कुछ फाइन-डाइनिंग स्पेस में से एक बनाता है जो पालतू मेहमानों का स्वागत करता है.

 

ये भी पढ़ें: भारत के 2 बदनसीब क्रिकेटर... आखिरी वनडे में लिया 5 विकेट, फिर कभी नहीं मिली प्लेइंग-11 में एंट्री

कितने रुपये में रोटी-चावल?

विराट के इस रेस्टोरेंट में स्टीम्ड राइस (चावल) की कीमत 318 रुपये है. यहां सॉल्टेड फ्राइस 348, तंदूरी रोटी 118 और बेबी नान 118 रुपये में मिलती है. चीज नान की कीमत 218 और चीज गार्लिक ब्रेड की कीमत 348 रुपये है.

