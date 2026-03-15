8 सीजन में 500 पार... पिछले 3 साल में 2037 रन, विराट कोहली को IPL में रोकना नामुमकिन! सिर्फ एक बार लगा ये दाग

Virat Kohli Stats in IPL: टीम इंडिया के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली आईपीएल के भी बेताज बादशाह हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 18 सालों से ये टूर्नामेंट खेल रहे स्टार बल्लेबाज ने 8 सीजनों में 500 रनों का आंकड़ा पार किया है. इतना ही नहीं कोहली ने 5 बार 600 रनों का आंकड़ा भी क्रॉस किया है.
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Virat Kohli Stats in IPL: टी20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म होने के बाद दुनियाभर के क्रिकेट फैंस आईपीएल के अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आईपीएल 2026 का आगाज 18 मार्च से होगा. ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. इस हाई वोल्टेज मैच को लेकर अभी से फैंस का जोश हाई है. लाखों फैंस इसलिए भी खुश हैं, क्योंकि लंबे समय बाद उनके चहेते विराट कोहली लगातार डेढ़ महीने तक एक्शन में दिखने वाले हैं.
RCB के धुरंधर खिलाड़ी विराट कोहली अब सिर्फ ODI में एक्टिव हैं और यही वजह है कि वो ज्यादातर समय क्रिकेट से दूर रहते हैं. उनके करोड़ों फैंस उन्हें मैदान पर देखने के लिए बेताब हैं. उनकी तमन्ना 28 मार्च को पूरी हो जाएगी. बता दें कि 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद RCB ने पिछले साल आईपीएल ट्रॉफी जीतने का ख्वाब पूरा किया.
कोहली ने 8 सीजन में बनाए 500 से ज्यादा रन
टीम इंडिया के 'रन मशीन' कहे जाने वाले विराट कोहली आईपीएल के भी बेताज बादशाह हैं. मेगा इवेंट में उनसे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाया है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 18 सालों से ये टूर्नामेंट खेल रहे स्टार बल्लेबाज ने 8 सीजनों में 500 रनों का आंकड़ा पार किया है. इतना ही नहीं कोहली ने 5 बार 600 रनों का आंकड़ा भी क्रॉस किया है. 2016 में RCB के सुपरस्टार ने बल्ले से तबाही मचाते हुए 973 रन बना दिए थे. उनके नाम आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.
सिर्फ एक बार 200 से कम रन
2008 से आईपीएल खेल रहे विराट कोहली सही मायनों में 18 सालों में सिर्फ एक बार फेल हुए हैं. वो भी अपने करियर की शुरुआत में. जी हां, आईपीएल 2028 में युवा विराट कोहली ने 165 रन बनाए थे. इस सीजन के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब उन्होंने किसी साल 200 से कम रन बनाए हैं.
आईपीएल में कोहली के 'विराट' आंकड़े
आईपीएल 2008- 165 रन
आईपीएल 2009- 246 रन
आईपीएल 2010- 307 रन
आईपीएल 2011- 507 रन
आईपीएल 2012- 364 रन
आईपीएल 2013- 634 रन
आईपीएल 2014- 359 रन
आईपीएल 2015- 505 रन
आईपीएल 2016- 973 रन
आईपीएल 2017- 308 रन
आईपीएल 2018- 530 रन
आईपीएल 2019- 464 रन
आईपीएल 2020- 466 रन
आईपीएल 2021- 405 रन
आईपीएल 2022- 341 रन
आईपीएल 2023- 639 रन
आईपीएल 2024- 741 रन
आईपीएल 2025- 657 रन
कुल आईपीएल रन- 8661
IPL 2025 में चैंपियन बनी RCB
आईपीएल करियर में विराट कोहली ने हर साल रनों का अंबार लगाया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद RCB ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं रही. आखिरकार आईपीएल 2025 में मेहनत रंग लाई और किस्मत ने साथ दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया.
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