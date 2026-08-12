Add Zee Business As A Preferred Source
App

India vs Sri Lanka Records: कभी टूट पाएगा विराट कोहली का ये रिकॉर्ड? सनथ जयसूर्या और वीरेंद्र सहवाग भी पीछे

India vs Sri Lanka Test Series Record: भारत और श्रीलंका के बीच 2026 की टेस्ट सीरीज से पहले हम उन टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. विराट कोहली से लेकर जयसूर्या तक इस लिस्ट में शामिल हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 12, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:31 PM IST
India vs Sri Lanka Records: कभी टूट पाएगा विराट कोहली का ये रिकॉर्ड? सनथ जयसूर्या और वीरेंद्र सहवाग भी पीछे
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका के बीच एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP-बिहार समेत 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा! दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम
2
3
4
5