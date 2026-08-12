India vs Sri Lanka Records: कभी टूट पाएगा विराट कोहली का ये रिकॉर्ड? सनथ जयसूर्या और वीरेंद्र सहवाग भी पीछे

India vs Sri Lanka Test Series Record: भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के गॉल में होने वाले पहले टेस्ट के साथ अपनी सीरीज की शुरुआत करने जा रही है. दोनों देशों के बीच इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता ने पिछले कुछ दशकों में कई शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन और रिकॉर्ड तोड़ पारियां देखी हैं. 2026 की सीरीज से पहले आइए उन टॉप 5 बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.
इस लिस्ट में सबसे ऊपर टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2017/18 की घरेलू सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ रनों का अंबार लगा दिया था. उन्होंने 3 मैचों की 5 पारियों में 152.50 की औसत से अविश्वसनीय 610 रन बनाए थे. उनकी इस पारी में तीन शानदार शतक शामिल थे, जिसमें 243 रनों का उनका करियर का बेस्ट टेस्ट स्कोर भी शामिल था. कोहली ने श्रीलंकाई गेंदबाजी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था.
दूसरे स्थान पर श्रीलंका के विस्फोटक ओपनर सनथ जयसूर्या हैं, जिनका नाम 1997 की सीरीज के साथ अमर हो गया है. जयसूर्या ने केवल 3 पारियों में 190.33 की औसत से 571 रन ठोक दिए थे. कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में उनकी ऐतिहासिक 340 रनों की ट्रिपल सेंचुरी ने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया था. उन्होंने अपनी इस पारी में 38 चौके और 2 छक्के लगाए थे.
वीरेंद्र सहवाग ने 2009/10 की सीरीज में अपने बेखौफ अंदाज से श्रीलंका के खिलाफ 491 रन बनाए थे. उन्होंने 108.14 के स्ट्राइक रेट और 122.75 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 2 शतक जड़े थे. मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में उन्होंने 293 रनों की पारी खेली थी, जहां वह अपने तीसरे तिहरे शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए थे. उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी में 68 चौके और 9 छक्के शामिल थे.
श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा ने 2010 की सीरीज में भारत के खिलाफ अपनी तकनीकी महारत का लोहा मनवाया था. उन्होंने 3 मैचों की 5 पारियों में 116.75 की औसत से 467 रन बनाए थे. संगकारा ने 2 शतक और एसएससी कोलंबो में 219 रनों की शानदार पारी खेली थी. अपनी इस सीरीज के दौरान उन्होंने 52 चौके जड़कर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की नींव मजबूत की थी.
'द वॉल' राहुल द्रविड़ ने 2009/10 की सीरीज में सहवाग के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की खूब परीक्षा ली थी. उन्होंने 3 मैचों की 4 पारियों में 108.25 की औसत से 433 रन बनाए थे. द्रविड़ ने सीरीज की शुरुआत 177 रनों की ठोस पारी के साथ की थी और कुल 2 शतक जड़े थे. उनकी संयमित बल्लेबाजी ने कठिन परिस्थितियों में टीम इंडिया को काफी मजबूती दी थी.