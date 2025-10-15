ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले गुरुग्राम पहुंचे विराट, प्रॉपर्टी को लेकर खास विकास कोहली से बातचीत, जानें पूरा मामला

भारतीय टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेगी. इस बीच टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबले खेलेगी. आज भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गए. सभी की नजरें विराट और रोहित पर रही. दोनों ही खिलाड़ियों का भारतीय प्रशंसक काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. दोनों के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा काफी जरूरी होने वाला है. विराट काफी समय बाद देश लौटे हैं. आईपीएल के बाद वह लंदन रवाना हो गए थे. अब ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भारत के स्टार खिलाड़ी ने अपने भाई विकास कोहली से मुलाकात की.

प्रॉपर्टी संबंधित मुलाकात

कोहली 14 अक्टूबर मंगलवार दोपहर को गुरुग्राम के वजीराबाद तहसील गए थे. वहां पर उन्होंने बड़े भाई विकास कोहली के नाम गुरुग्राम प्रॉपर्टी की General Power of Attorney (GPA) की. इसी के साथ विराट कोहली ने गुरुग्राम तहसील में मौजूद कर्मचारियों के साथ तस्वीरें ली और उन्हें ऑटोग्राफ दिया . बता दें कि पिछले 4 महीने बाद भारत लौटकर आए हैं. वह आईपीएल के फाइनल के बाद लंदन रवाना हो गए थे. वहां कोहली अपने परिवार के साथ रहते हैं. यह एक बड़ी वजह है कि कोहली ने प्रॉपर्टी से जुड़े सभी काम अपने भाई विकास कोहली को सौंप दिया है.

क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी?

बता दें कि पावर ऑफ अटॉर्नी General Power of Attorney (GPA) एक कानूनी दस्तावेज है जो एक व्यक्ति (प्रिंसिपल) को किसी अन्य व्यक्ति (एजेंट) को अपनी ओर से वित्तीय, कानूनी या हेल्थ संबंधी मामलों में काम करने की इजाजत देता है. इससे एजेंट को बैंकिंग, संपत्ति मैनेजमेंट, हस्ताक्षर और कई चीजों में डिसीजन लेने की इजाजत देता है. इसका अधिकार तब तक होता है जब तक मुख्य इंसान की मौत ना हो जाए.

केवल 1 फॉर्मेट खेलते हैं विराट

विराट ने साल 2024 टी20 विश्व कप फाइनल के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया था. वहीं, साल 2025 की शुरुआत में ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी. अब वह केवल वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. उनके फैंस आईपीएल 2025 के बाद उन्हें मैदान पर खेलता नहीं देख पाए हैं. ऐसे में कोहली के कमबैक का सबको बेसबरी से इंतजार है. देखना दिलचस्प होगा उनका क्या प्रदर्शन रहता है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

