'Virat Kohli का विकेट लेना सबसे खुशनुमा अहसास' इस इंग्लिश बॉलर ने कही दिल की बात

लीड्स: इंग्लैंड (England) के तेज गेंदबाज ओली रॉबिंसन (Ollie Robinson) जिन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 7 विकेट लिए थे, उन्होंने कहा कि भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का विकेट लेना उनके लिए सुखद एहसास रहा.

इंग्लैंड ने भारत को हराया

इंग्लैंड (England) ने टीम इंडिया (Team India) को तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन पारी और 76 रनों से हराकर पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की. अब सीरीज को चौथा टेस्ट लंदन के ओवल और 5वां टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- IND vs ENG: रवींद्र जडेजा पहुंचे अस्पताल, अगले 2 टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस

विराट का विकेट मिलने की खुशी

ओली रॉबिंसन (Ollie Robinson) ने कहा, 'यह सुखद अहसास रहा और यहां के दर्शक कमाल के हैं. जब मैंने विराट कोहली (Virat Kohli) का विकेट लिया उस वक्त फैंस की तरफ से जो आवाजें आई, वो शानदार तजुर्बा था.'



विवाद में फंसे थे ओली

ओली रॉबिंसन (Ollie Robinson) ने कहा, 'पिछले कुछ साल काफी मुश्किल रहे और मैंने यहां आने के लिए काफी मेहनत की.' अतीत में किए गए नस्लीय ट्वीट के कारण रॉबिंसन को डेब्यू टेस्ट के बाद कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर रखा गया था.

बेहतर इंसान बनने की कोशिश

रॉबिंसन ने कहा, 'जब आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो जांच आपसे थोड़ी दूर होती है. इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरी याददाश्त में ताजा नहीं है. यह अभी भी कुछ ऐसा है जिस पर मैं काम करने और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं.'

Here’s to you Ollie Robinson, England loves you more than you will know!

The big wicket of Kohli for Robbo #ENGvIND | #RedForRuth

pic.twitter.com/mgJCLSf1fm

— England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 12, 2021