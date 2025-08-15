7 महीने बाद फिर दुनिया में गूंजेगा कोहली का नाम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट तोड़ेंगे महारिकॉर्ड!
7 महीने बाद फिर दुनिया में गूंजेगा कोहली का नाम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट तोड़ेंगे महारिकॉर्ड!

Virat Kohli Team India: विराट कोहली इतिहास रचने के कगार पर हैं. वह 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्शन में होंगे, अक्टूबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होगी, जहां वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. इस सीरीज में विराट 54 रन बनाते ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:33 PM IST
7 महीने बाद फिर दुनिया में गूंजेगा कोहली का नाम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट तोड़ेंगे महारिकॉर्ड!

Virat Kohli ODI: विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं. पूर्व भारतीय कप्तान कोहली अब केवल वनडे क्रिकेट में ही सक्रिय हैं. उन्होंने 2024 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया, जबकि मई 2025 में उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया. आखिरी बार मार्च में इंटरनेशनल मैच खेलने वाले विराट कोहली 7 महीने बाद भारत की जर्सी में नजर आएंगे, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में विराट कोहली एक बड़ा महारिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर हैं. 

विराट कोहली तोड़ेंगे महारिकॉर्ड!

वनडे में कई रिकॉर्ड नाम करने वाले विराट कोहली अब एक बड़ा महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. वह कुमार संगकारा को पछाड़कर वनडे फॉर्मेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने से सिर्फ 54 रन दूर हैं. 2008 में अपने वनडे करियर की शुरुआत करने वाले विराट के नाम 302 वनडे मैचों में 14181 रन हैं. वह सिर्फ सचिन तेंदुलकर और संगकारा से पीछे हैं. 463 वनडे खेलने वाले तेंदुलकर ने अपने करियर का अंत 18426 रनों के साथ किया था.

पहले ही मैच में कर सकते हैं कमाल

संगकारा ने 404 वनडे मैचों में 14234 रन बनाए हैं. विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही वनडे मैच में श्रीलंका के इस दिग्गज को पछाड़ सकते हैं. इसके बाद सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही विराट से आगे होंगे. हालांकि, सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना विराट के लिए नामुमकिन जैसा ही है, क्योंकि वह उनसे 4000 से भी ज्यादा रन से पीछे हैं.

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर - 18426 रन
कुमार संगाकारा - 14234 रन
विराट कोहली - 14181 रन

भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का शेड्यूल

भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो टीम 3 वनडे और 5 टी20 मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ के पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. विराट और रोहित 25 अक्टूबर को सिडनी में सीरीज का अपना आखिरी मैच खेलेंगे. 5 टी20 मैच क्रमश: 29, 31 अक्टूबर, 2, 6 और 8 नवंबर को कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे.

