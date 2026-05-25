26 मई की तारीख और कोहली का ऐतिहासिक कदम! रोहित शर्मा-धोनी होंगे पीछे, IPL में बनेगा 'अमर' रिकॉर्ड

Most matches in IPL: विराट कोहली आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. विराट आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. वह रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल जाएंगे.
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Most matches in IPL: क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली 26 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले क्वालीफायर में मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देंगे. वह क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लेंगे. कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. गुजरात के खिलाफ मुकाबला उनका 282वां मैच होगा. वह आईपीएल 2027 तक इस शीर्ष स्थान पर बने रह सकते हैं.
विराट आईपीएल में 281 मैचों के साथ रोहित शर्मा की बराबरी पर हैं. मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2026 के दूसरे दौर में क्वालीफाई न कर पाने के कारण रोहित का सीजन लीग चरण के आखिरी दिन ही समाप्त हो गया. ऐसे में विराट के पास उन्हें पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका है. कोहली का इस सीजन में कम से कम दो और मैच खेलना तय माना जा रहा है. वह केवल तब तीन मैच खेल पाएंगे यदि आरसीबी अपना पहला क्वालीफायर हार जाती है और फिर दूसरा क्वालीफायर जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाती है.
महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी थे. अब इस सूची में पीछे खिसक गए हैं. उन्होंने कुल 278 मैच खेले हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में वह चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए एक भी मैच नहीं खेल सके. टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले पैर की मांसपेशी में लगी चोट के कारण वह पूरे सीजन बेंच पर ही रहे.
विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2008 में आरसीबी के साथ की थी. आरसीबी ने कोहली में अपने अगले बड़े सितारे की पहचान की थी और 2011 की मेगा नीलामी से पहले वह टीम द्वारा रिटेन किए गए एकमात्र खिलाड़ी थे. उन्होंने 2011 में पहली बार कप्तानी की कमान संभाली और आईपीएल 2013 से पहले उन्हें आरसीबी का पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त कर दिया गया.
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साल 2016 में कोहली के नेतृत्व में आरसीबी फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से हार गई थी. हालांकि, वह सीजन कोहली के लिए एक सपने जैसा रहा था, जहां उन्होंने कुल 973 रन बनाकर 'ऑरेंज कैप' जीती थी. उन्होंने आईपीएल 2021 के बाद आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी थी. कोहली ने आखिरकार 2025 में रजत पाटीदार की कप्तानी में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती.
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281 मैचों में 9218 रनों के साथ विराट आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके अलावा अब तक कोई भी अन्य बल्लेबाज 7500 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है. कोहली के नाम 9 शतक और 67 अर्धशतक दर्ज हैं. वह आईपीएल की शुरुआत से लेकर अब तक हर सीजन में एक ही फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.
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