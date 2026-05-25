Advertisement
trendingNow13228161
Hindi Newsक्रिकेट26 मई की तारीख और कोहली का ऐतिहासिक कदम! रोहित शर्मा-धोनी होंगे पीछे, IPL में बनेगा अमर रिकॉर्ड

26 मई की तारीख और कोहली का ऐतिहासिक कदम! रोहित शर्मा-धोनी होंगे पीछे, IPL में बनेगा 'अमर' रिकॉर्ड

Most matches in IPL: विराट कोहली आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. विराट आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. वह रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल जाएंगे.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 25, 2026, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आरसीबी के खिलाड़ी विराट कोहली. Photo Credit: BCCI
आरसीबी के खिलाड़ी विराट कोहली. Photo Credit: BCCI

Most matches in IPL: क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली 26 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले क्वालीफायर में मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देंगे. वह क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लेंगे. कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. गुजरात के खिलाफ मुकाबला उनका 282वां मैच होगा. वह आईपीएल 2027 तक इस शीर्ष स्थान पर बने रह सकते हैं.

विराट आईपीएल में 281 मैचों के साथ रोहित शर्मा की बराबरी पर हैं. मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2026 के दूसरे दौर में क्वालीफाई न कर पाने के कारण रोहित का सीजन लीग चरण के आखिरी दिन ही समाप्त हो गया. ऐसे में विराट के पास उन्हें पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका है. कोहली का इस सीजन में कम से कम दो और मैच खेलना तय माना जा रहा है. वह केवल तब तीन मैच खेल पाएंगे यदि आरसीबी अपना पहला क्वालीफायर हार जाती है और फिर दूसरा क्वालीफायर जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाती है.

धोनी रहे सीजन से बाहर

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी थे. अब इस सूची में पीछे खिसक गए हैं. उन्होंने कुल 278 मैच खेले हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में वह चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए एक भी मैच नहीं खेल सके. टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले पैर की मांसपेशी में लगी चोट के कारण वह पूरे सीजन बेंच पर ही रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोहली का शुरुआती सफर

विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2008 में आरसीबी के साथ की थी. आरसीबी ने कोहली में अपने अगले बड़े सितारे की पहचान की थी और 2011 की मेगा नीलामी से पहले वह टीम द्वारा रिटेन किए गए एकमात्र खिलाड़ी थे. उन्होंने 2011 में पहली बार कप्तानी की कमान संभाली और आईपीएल 2013 से पहले उन्हें आरसीबी का पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: 600 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास रचने के करीब 15 साल का लड़का, अब तक नहीं हुआ ऐसा

2016 में बरसाए थे रन, 2025 में जीते खिताब

साल 2016 में कोहली के नेतृत्व में आरसीबी फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से हार गई थी. हालांकि, वह सीजन कोहली के लिए एक सपने जैसा रहा था, जहां उन्होंने कुल 973 रन बनाकर 'ऑरेंज कैप' जीती थी. उन्होंने आईपीएल 2021 के बाद आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी थी. कोहली ने आखिरकार 2025 में रजत पाटीदार की कप्तानी में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती. 

ये भी पढ़ें: क्या लगातार दूसरी बार चैंपियन बनेगी RCB? क्वालीफायर-1 के आंकड़ों ने मचाई खलबली

विराट के गजब रिकॉर्ड

281 मैचों में 9218 रनों के साथ विराट आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके अलावा अब तक कोई भी अन्य बल्लेबाज 7500 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है. कोहली के नाम 9 शतक और 67 अर्धशतक दर्ज हैं. वह आईपीएल की शुरुआत से लेकर अब तक हर सीजन में एक ही फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Virat Kohli

Trending news

महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
america iran war
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
Maharashtra news
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
Nowhera Shaikh
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
Petrol Diesel News
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
Padma Awards 2026
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
Bengaluru
CBI-ED का फर्जी अफसर बन महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए पूरे 24 करोड़ रुपए!
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?
Heatwave News
दोपहर 12 से 5 बजे तक खुद लगाइए घर में लॉकडाउन, नौतपा में जान पर मुसीबत क्यों है?
न चिट्ठी, ना कोई संदेश... तो क्या सिर्फ अटकलें है PM मोदी का व्हाइट हाउस न्योता?
PM Modi White House Invitation
न चिट्ठी, ना कोई संदेश... तो क्या सिर्फ अटकलें है PM मोदी का व्हाइट हाउस न्योता?
सूर्य देवता क्रोधित हैं! नौतपा शुरू हो गया, 48 डिग्री में हीट स्ट्रोक की चेतावनी
Monsoon 2026
सूर्य देवता क्रोधित हैं! नौतपा शुरू हो गया, 48 डिग्री में हीट स्ट्रोक की चेतावनी