Advertisement
trendingNow13183315
Hindi Newsक्रिकेटIPL में आज तिहरा शतक ठोक देंगे विराट कोहली! ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बनेंगे दुनिया के पहले क्रिकेटर

IPL में आज 'तिहरा शतक' ठोक देंगे विराट कोहली! ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बनेंगे दुनिया के पहले क्रिकेटर

IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगी. यह मैच दोपहर 3:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) IPL 2026 सीजन के 5 मैचों में 4 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ इस मैच में एक अनोखा 'तिहरा शतक' ठोक देंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 18, 2026, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL में आज 'तिहरा शतक' ठोक देंगे विराट कोहली! ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बनेंगे दुनिया के पहले क्रिकेटर

IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगी. यह मैच दोपहर 3:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) IPL 2026 सीजन के 5 मैचों में 4 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ इस मैच में एक अनोखा 'तिहरा शतक' ठोक देंगे. विराट कोहली यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे.

IPL में अनोखा 'तिहरा शतक' ठोक देंगे विराट कोहली

विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान 1 छक्का और जड़ देते हैं तो वह एक ही IPL टीम के लिए 'छक्कों का तिहरा शतक' यानी '300 छक्के' लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. विराट कोहली साल 2008 से लेकर अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 272 IPL मैचों में 299 छक्के जड़ चुके हैं. महान क्रिकेटर्स की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 231 IPL मैचों में 259 छक्के जड़े हैं.

एक आईपीएल टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के

1. विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 272 मैचों में 299 छक्के

Add Zee News as a Preferred Source

2. रोहित शर्मा (मुंबई इंडियंस) - 231 मैचों में 259 छक्के

3. क्रिस गेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 85 मैचों में 239 छक्के

4. एबी डिविलियर्स (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 156 मैचों में 238 छक्के

5. महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स) - 248 मैचों में 234 छक्के

दिल्ली के खिलाफ खूब चलता है विराट का बल्ला

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला खूब चलता है. विराट कोहली ने अभी तक दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ अभी तक खेले गए 32 टी20 मैचों में 1154 रन बनाए हैं. विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में कम से कम 46 रन और बना लेते हैं, तो वह एक ही IPL टीम के खिलाफ 1200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. IPL में विराट कोहली ने अभी तक कुल 272 मैचों में 39.86 की औसत से 8889 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 113 रन रहा है. विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 8 शतक और 65 अर्धशतक लगाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
West Bengal Assembly Election 2026
सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
Jammu Bulldozer Action
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
Priyanka Gandhi News
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट
West Bengal Assembly Election 2026
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट
हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना... अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज
West Bengal Assembly Election 2026
हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना... अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज
फर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह
Ashok Kharat
फर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह
लोकसभा में बड़े झटके का राजनीतिक फायदा कैसे लेगी बीजेपी? आधी रात से ही शुरुआत हो गई
West Bengal Assembly Election 2026
लोकसभा में बड़े झटके का राजनीतिक फायदा कैसे लेगी बीजेपी? आधी रात से ही शुरुआत हो गई
1931 से 2026 तक: बंगाल विधानसभा की वो कहानी जो हर मोड़ पर बदली
West Bengal Election 2026
1931 से 2026 तक: बंगाल विधानसभा की वो कहानी जो हर मोड़ पर बदली
SCO वार्ता से भारत-चीन रिश्तों में नई गर्माहट, क्या शी जिनपिंग आएंगे भारत?
India-China talks
SCO वार्ता से भारत-चीन रिश्तों में नई गर्माहट, क्या शी जिनपिंग आएंगे भारत?