IPL में आज 'तिहरा शतक' ठोक देंगे विराट कोहली! ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले बनेंगे दुनिया के पहले क्रिकेटर

IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगी. यह मैच दोपहर 3:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) IPL 2026 सीजन के 5 मैचों में 4 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ इस मैच में एक अनोखा 'तिहरा शतक' ठोक देंगे. विराट कोहली यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे.

IPL में अनोखा 'तिहरा शतक' ठोक देंगे विराट कोहली

विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान 1 छक्का और जड़ देते हैं तो वह एक ही IPL टीम के लिए 'छक्कों का तिहरा शतक' यानी '300 छक्के' लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. विराट कोहली साल 2008 से लेकर अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 272 IPL मैचों में 299 छक्के जड़ चुके हैं. महान क्रिकेटर्स की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 231 IPL मैचों में 259 छक्के जड़े हैं.

एक आईपीएल टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के

1. विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 272 मैचों में 299 छक्के

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2. रोहित शर्मा (मुंबई इंडियंस) - 231 मैचों में 259 छक्के

3. क्रिस गेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 85 मैचों में 239 छक्के

4. एबी डिविलियर्स (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 156 मैचों में 238 छक्के

5. महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स) - 248 मैचों में 234 छक्के

दिल्ली के खिलाफ खूब चलता है विराट का बल्ला

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला खूब चलता है. विराट कोहली ने अभी तक दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ अभी तक खेले गए 32 टी20 मैचों में 1154 रन बनाए हैं. विराट कोहली अगर आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में कम से कम 46 रन और बना लेते हैं, तो वह एक ही IPL टीम के खिलाफ 1200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. IPL में विराट कोहली ने अभी तक कुल 272 मैचों में 39.86 की औसत से 8889 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 113 रन रहा है. विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 8 शतक और 65 अर्धशतक लगाए हैं.