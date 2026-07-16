सिर्फ 4 रन... और इतिहास में दर्ज हो जाएगा विराट कोहली का नाम, टूट जाएगा राहुल द्रविड़ का महारिकॉर्ड

India vs England 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. पहला ODI मैच 6 विकेट से जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. अब अगर भारत दूसरा ODI मैच भी जीत लेता है, तो वह सीरीज पर कब्जा करते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना लेगा. कार्डिफ में भारत ने अभी तक 4 ODI मैच खेले हैं, जिसमें उसे 3 मैचों में जीत मिली है, जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है.
भारत और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ में 2 ODI मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया और इंग्लैंड ने 1-1 मैच जीते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली सिर्फ पांच रन ही बना पाए थे. सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ODI मैच में विराट कोहली के पास रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने का मौका होगा. अगर भारत के पूर्व कप्तान, जिनके नाम वनडे में 14,802 रन हैं, कम से कम चार रन बना लेते हैं, तो वह इंग्लैंड में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.
राहुल द्रविड़ ने 1996 से 2011 के बीच इंग्लैंड में भारत के लिए सभी फॉर्मेट में 46 इंटरनेशनल मैच खेले और 56 पारियों में 2,645 रन बनाए हैं. वहीं, विराट कोहली ने इंग्लैंड में अब तक खेले गए 58 इंटरनेशनल मैचों की 74 पारियों में 2,642 रन बनाए हैं. विराट कोहली, जो वनडे और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उनके नाम इंग्लैंड में टेस्ट में 1,096 रन, वनडे में 1,354 रन और T20I में 192 रन दर्ज हैं.
1. राहुल द्रविड़ (1996-2011) - 46 मैचों में 2645 रन
2. विराट कोहली (2011-2026) - 58 मैचों में 2642 रन
3. सचिन तेंदुलकर (1990-2011) - 43 मैचों में 2626 रन
4. रोहित शर्मा (2009-2026) - 47 मैचों में 2298 रन
5. सौरव गांगुली (1996-2007) - 36 मैचों में 1949 रन
इंग्लैंड में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के अलावा, विराट कोहली के पास इंग्लैंड में वनडे मैचों में भी भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने का मौका होगा. रोहित शर्मा के स्कोर से आगे निकलने के लिए विराट कोहली को दूसरे वनडे में कम से कम 86 रन बनाने होंगे. विराट कोहली ने घर से बाहर (भारत के बाहर) खेले गए 182 वनडे मैचों में 7,935 रन बनाए हैं, उन्हें घर से बाहर ODI मैचों में 8,000 रन पूरे करने के लिए दूसरे वनडे में 65 रनों की जरूरत है. अभी तक, सिर्फ सचिन तेंदुलकर (11,450) और सौरव गांगुली (8,111) ही भारत के लिए घर से बाहर खेले गए 50-ओवर के मैचों में 8,000 से ज्यादा रन बना पाए हैं.
कुल मिलाकर, दुनिया में सिर्फ सात बल्लेबाज ही घर से बाहर खेले गए ODI मैचों में 8,000 या उससे ज्यादा रन बना पाए हैं. घर से बाहर विपक्षी टीम के मैदान या न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए ODI मैचों में 8,000 तक पहुंचने से पहले, विराट कोहली के पास विपक्षी टीम के मैदान पर खेले गए ODI मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका होगा. अभी तक, विराट कोहली ने विपक्षी टीम के मैदान पर खेले गए 125 वनडे मैचों में 5,473 रन बनाए हैं और कुमार संगकारा के 5,518 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्हें 46 और रनों की जरूरत है. श्रीलंका के पूर्व कप्तान संगकारा ने अपने 15 साल के ODI करियर के दौरान विपक्षी टीम के मैदान पर 149 वनडे मैच खेले और 5,518 रन बनाए.