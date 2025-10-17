Advertisement
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रचेंगे कोहली इतिहास, तोड़ देंगे क्रिकेट जगत के 3 सबसे प्रचंड रिकॉर्ड, कंगारुओं पर होगा महावार

भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए हैं. सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़ आदि, लेकिन एक नाम ऐसा हुआ जिसने भारतीय सचिन के बाद भारतीय क्रिकेट का नजरिया पूरी तरह से बदलकर रख दिया.आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे महारिकॉर्ड्स के बारे में, जिसे विराट आगामी दौरे पर तोड़ सकते हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:22 PM IST
Virat kohli
Virat kohli

भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए हैं. सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़ आदि, लेकिन एक नाम ऐसा हुआ जिसने भारतीय सचिन के बाद भारतीय क्रिकेट का नजरिया पूरी तरह से बदलकर रख दिया. जी हां हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के बारे में. कोहली आए दिन कोई ना कोई नए रिकॉर्ड कायम करते रहते है, लेकिन वह काफी समय से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं. अब तकरीबन 7 महीने बाद क्रिकेट की पिच पर कमबैक करने वाले हैं. 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट वनडे मैच खेलने उतरेंगे. आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे महारिकॉर्ड्स के बारे में, जिसे विराट आगामी दौरे पर तोड़ सकते हैं. 

वनडे के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज

विराट कोहली वनडे क्रिकेट के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने अपने वनडे करियर में जमकर रन बनाए हैं. वह इस दौरे पर श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा का नाम है.  कोहली वनडे इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. वह आगामी वनडे सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 14234 रन बनाया है. वह संगकारा के प्रचंड रिकॉर्ड को ध्वस्त करने से मात्र 54 रन दूर हैं. इस दौरे पर यह रिकॉर्ड बड़े ही आसानी से तोड़ सकते हैं.

एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली के पास क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का बड़ा मौका है. उन्होंने वनडे में 51 शतक लगाए हैं. जबकि सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं. ऐसे में उनके पास बड़ा मौका है शतक जड़कर किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का. कोहली ने अपने आदर्श के सामने ही उनके वनडे क्रिकेट में 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा था. फिलहाल उनके नाम वनडे में 51 और टेस्ट में 30 शतक है.

सबसे ज्यादा शतक 

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं. इस मामले में वह अभी दूसरे नंबर पर हैं. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर आज भी नंबर 1 हैं, लेकिन  इस सीरीज में उनके पास ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का बहुत बड़ा मौका है. वह इस सीरीज में 2 शतक जड़ते ही ऐसा करने वाले भारतीय वनडे क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Virat Kohli

