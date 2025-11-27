Advertisement
trendingNow13020543
Hindi Newsक्रिकेट

द्रविड़-सचिन का प्रचंड रिकॉर्ड भी होगा ध्वस्त, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 'किंग कोहली' रचेंगे वनडे का सबसे बड़ा इतिहास

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की जबरदस्त हार हुई है. इसी हार के साथ टीम इंडिया ने अपने नाम कई सारे शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किए हैं. खास बात ये है कि इस सीरीज में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास राहुल द्रविड़ का एक अनोखा रिकॉर्ड ध्वस्त करने का जबरदस्त मौका है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 27, 2025, 05:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat kohli
Virat kohli

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की जबरदस्त हार हुई है. इसी हार के साथ टीम इंडिया ने अपने नाम कई सारे शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किए हैं. अब भारतीय टीम 30 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेगी.  सीरीज का पहला मुकाबला झारखंड के रांची क्रिकेट ग्राउंड में दिन में 1.30 बजे से खेला जाएगा. गौरतलब है भारत के 2 स्टार खिलाड़ियों की एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी हो रही है. अब तक आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, जी हां हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की. खास बात ये है कि इस सीरीज में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास राहुल द्रविड़ का एक अनोखा रिकॉर्ड ध्वस्त करने का जबरदस्त मौका है.

द्रविड़ को छोड़ेंगे पीछे?
विराट कोहली ने अभी तक घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 435 रन बनाए हैं. वहीं, राहुल द्रविड़ के नाम 440 रनों का रिकॉर्ड है. ऐसे में अगर कोहली इस सीरीज में 6 रन बनाते ही द्रविड़ से आगे निकल जाएंगे. अगर कोहली ऐसा कर पाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होम ग्राउंड पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

सचिन अभी भी नंबर 1
भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के पास आगामी सीरीज में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ने का जबरदस्त मौका है. बता दें कि विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में 31 वनडे मैच में 65.89 की औसत से 1504 रन बनाए हैं. कोहली अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे रह गए हैं.  उनके नाम सबसे ज्यादा 2001 रनों का रिकॉर्ड कायम है. कोहली के पास इस सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर खुद को प्रूव करने का जबरदस्त मौका है.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन को भी छोड़ सकते हैं पीछे

विराट कोहली के पास इस सीरीज में एक और जबरदस्त रिकॉर्ड स्थापित करने का मौका है. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों ही खिलाड़ियों के नाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक ठोकने का रिकॉर्ड कायम है. बता दें कि दोनों के नाम संयुक्त रूप से 5-5 शतक जड़ने का रिकॉर्ड स्थापित है. ऐसे में अगर विराट इस सीरीज में एक भी शतक जड़ते हैं, तो वह सचिन को पीछे छोड़ इस मामले  में नंबर 1 बन जाएंगे.

ये भी पढ़ें: रनों के अंतर से सबसे बड़ी टेस्ट जीत, 5 दिग्गज टीमों ने दिखाया दम, कंगारुओं का रहा जलवा

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
Second Richest Leader
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा