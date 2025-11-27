द्रविड़-सचिन का प्रचंड रिकॉर्ड भी होगा ध्वस्त, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 'किंग कोहली' रचेंगे वनडे का सबसे बड़ा इतिहास

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की जबरदस्त हार हुई है. इसी हार के साथ टीम इंडिया ने अपने नाम कई सारे शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किए हैं. अब भारतीय टीम 30 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेगी. सीरीज का पहला मुकाबला झारखंड के रांची क्रिकेट ग्राउंड में दिन में 1.30 बजे से खेला जाएगा. गौरतलब है भारत के 2 स्टार खिलाड़ियों की एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी हो रही है. अब तक आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, जी हां हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की. खास बात ये है कि इस सीरीज में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास राहुल द्रविड़ का एक अनोखा रिकॉर्ड ध्वस्त करने का जबरदस्त मौका है.

द्रविड़ को छोड़ेंगे पीछे?

विराट कोहली ने अभी तक घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 435 रन बनाए हैं. वहीं, राहुल द्रविड़ के नाम 440 रनों का रिकॉर्ड है. ऐसे में अगर कोहली इस सीरीज में 6 रन बनाते ही द्रविड़ से आगे निकल जाएंगे. अगर कोहली ऐसा कर पाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होम ग्राउंड पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

सचिन अभी भी नंबर 1

भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के पास आगामी सीरीज में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ने का जबरदस्त मौका है. बता दें कि विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में 31 वनडे मैच में 65.89 की औसत से 1504 रन बनाए हैं. कोहली अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे रह गए हैं. उनके नाम सबसे ज्यादा 2001 रनों का रिकॉर्ड कायम है. कोहली के पास इस सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर खुद को प्रूव करने का जबरदस्त मौका है.

सचिन को भी छोड़ सकते हैं पीछे

विराट कोहली के पास इस सीरीज में एक और जबरदस्त रिकॉर्ड स्थापित करने का मौका है. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों ही खिलाड़ियों के नाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक ठोकने का रिकॉर्ड कायम है. बता दें कि दोनों के नाम संयुक्त रूप से 5-5 शतक जड़ने का रिकॉर्ड स्थापित है. ऐसे में अगर विराट इस सीरीज में एक भी शतक जड़ते हैं, तो वह सचिन को पीछे छोड़ इस मामले में नंबर 1 बन जाएंगे.

