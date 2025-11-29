Advertisement
Rohit Sharma के वो 5 दमदार रिकॉर्ड, जिन्हें कभी नहीं तोड़ पाएंगे विराट कोहली...Test-T20I में 'किंग' रह गए कोसों दूर

Rohit Sharma Unbreakable Record:  क्रिकेट इतिहास के तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा के नाम 5 ऐसे रिकॉर्ड हैं, जो टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके विराट कभी अपने नाम नहीं कर पाएंगे. रोहित ने टेस्ट डेब्यू से लेकर वनडे और टी20 इंटरनेशनल तक कई ऐसे ऐतिहासिक कारनामे किए हैं, जिन्हें छू पाना विराट के लिए हमेशा सपना ही रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:06 PM IST
Rohit Sharma Unbreakable Record: विराट कोहली और रोहित शर्मा 30 नवंबर से एक बार फिर मैदान पर जलवा दिखाते नजर आएंगे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में दोनों दिग्गज मैदान पर उतरने वाले हैं. इसमें कोई शतक नहीं है कि यह दोनों दिग्गज भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गज हैं. दोनों ने अलग-अलग फॉर्मेट में कई ऐसे कीर्तिमान बनाए हैं, जिनके दम पर विश्व क्रिकेट में उन्हें खास और अलग पहचान मिली है, लेकिन इस आर्टिकल में हम रोहित शर्मा के उन 5 दमदार रिकॉर्ड की बात करेंगे, जिन्हें अब चाहकर भी विराट नहीं तोड़ सकते. ऐसा इसलिए क्योंकि विराट टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं.

रोहित के यह 5 रिकॉर्ड विराट कभी नहीं तोड़ पाएंगे

1. डेब्यू टेस्ट में की पहली पारी में शतक

इसमें कोई शक नहीं है कि विराट का टेस्ट करियर रोहित शर्मा की तुलना में बेहतर रहा है, लेकिन रोहित शर्मा के नाम टेस्ट में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जो विराट कोहली से उन्हें कहीं ज्यादा आगे रखता है. ये रिकॉर्ड है डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी बनाने का. रोहित ने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2013 में कोलकाता टेस्ट डेब्यू किया था और पहली ही पारी में 177 रनों की बड़ी पारी खेलकर सभी को चौंका दिया था, जबकि विराट ने भी उसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था, लेकिन वो पहली पारी में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए थे.

2. टेस्ट में छक्कों का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. जब दोनों ने एक ही साल में डेब्यू किया था और करियर भी लगभग एक साथ खत्म किया. रनों और शतकों के मामले में भले ही विराट कोहली हिटमैन से आगे हों, लेकिन छक्के लगाने के मामले में वो रोहित से काफी पीछे रह गए. रोहित ने 67 टेस्ट में कुल 88 सिक्स मारे, जबकि कोहली ने 123 मैचों में सिर्फ 30 सिक्स लगाए थे.

3. एक सीरीज में सबसे ज्यादा शतक

वनडे की किसी एक सीरीज में सबसे ज्यादा शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है. विराट इस लिस्ट में कोसों दूर हैं. रोहित ने साल 2019 के वनडे वर्ड कप में 5 शतक ठोके, जबकि विराट ने किसी एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 3 सेंचुरी जमाने का काम किया है. इस लिस्ट में वो रोहित के आसपास भी नहीं हैं.

4. वनडे में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी

विराट कोहली वनडे में दिग्गज बैटर्स हैं. उन्होंने भारत के लिए सचिन तेंदुलकर (18426) के बाद सबसे ज्यादा 14255 रन बनाए हैं. कोहली ने 51 शतक भी ठोके, लेकिन वो इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा से एक खास मामले में पीछे रह गए. रोहित ने जहां 3 दोहरे शतक ठोके हैं, वहीं विराट एक भी डबल सेंचुरी नहीं बना पाए. रोहित वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले बैटर हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 208 और 264 रनों की पारी खेली थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 209 रन कूटे थे. विराट का हाई स्कोर 182 रन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ आया था.

5. टी-20 में सबसे ज्यादा शतक

रोहित-विराट ने भारत को 2024 का टी20 विश्व कप जिताकर इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. रोहित ने 159 मैच खेलकर 4231 रन बनाए, जबकि कोहली 125 मैचों में 4188 रन किए. विराट ने सबसे ज्यादा फिफ्टी के मामले में रोहित को पछाड़ा है, उनके नाम 38 फिफ्टी हैं, जबकि रोहित ने 32 अर्धशतक जमाए, लेकिन कोहली शतक लगाने के मामले में हिटमैन से कहीं ज्यादा पीछे हैं. रोहित शर्मा ने टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 5 शतक लगाए हैं. ग्लेन मैक्सवेल के नाम भी 5 शतक है, लेकिन टी-20 इंटरनेशनल में विराट के नाम सिर्फ 1 शतक है.

ये भी पढ़ें: Virat Kohli का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 1 कदम दूर Babar Azam, ऐसा हुआ तो रचा जाएगा इतिहास

