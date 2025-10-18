Advertisement
trendingNow12967155
Hindi Newsक्रिकेट

विराट-रोहित-गिल या कोई और...? वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये भारतीय, 17000 रन बनाने वाले दिग्गज की भविष्यवाणी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा है कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाएंगे. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विराट-रोहित-गिल या कोई और...? वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये भारतीय, 17000 रन बनाने वाले दिग्गज की भविष्यवाणी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा है कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाएंगे. बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज को लेकर लोगों में खूब उत्साह है. पर्थ में 19 अक्टूबर को होने वाले पहले मैच की सभी टिकटें बिक चुकी हैं. 7 महीने के ब्रेक के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम इंडिया की जर्सी में खेलते देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं. 

कोहली बनाएंगे सबसे ज्यादा रन

माइकल क्लार्क ने विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए चुना है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है, खासकर पर्थ में उन्होंने बल्लेबाजी का जमकर लुत्फ उठाया है. भारत की टीम में शुभमन गिल और रोहित शर्मा जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन क्लार्क का मानना है कि कोहली का अनुभव और मध्यक्रम में उनकी स्थिति उन्हें सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए पसंदीदा बनाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Beyond23 Cricket Podcast पर बात करते हुए क्लार्क ने कहा कि कोहली और रोहित दोनों ही इस सीरीज को यादगार बनाना चाहेंगे. उन्होंने दोनों के बड़े रन बनाने की भविष्यवाणी की, लेकिन कोहली को इसलिए चुना क्योंकि वह संभवतः नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे. क्लार्क को विश्वास है कि भारतीय दिग्गज इस मौके का फायदा उठाएंगे, खासकर अगर यह वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी वनडे दौरा है.

RO-KO का आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा!

क्लार्क ने कहा, '(टॉप रन-स्कोरर) मेरी राय में यह रोहित शर्मा या विराट कोहली में से कोई एक होगा. मेरे मन में यह बात है कि अगर यह ऑस्ट्रेलिया का उनका आखिरी दौरा है, तो वे हाई नोट पर छोड़ना चाहेंगे. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में नंबर तीन या चार पर बल्लेबाजी करना ओपनिंग से थोड़ा आसान है, क्योंकि रोहित ओपनिंग करेंगे, इसलिए मैं विराट कोहली को सबसे ज्यादा रन बनाने वाला मानता हूं.'

टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद रोहित और कोहली अब पूरी तरह से वनडे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं. आने वाले वर्षों में प्रत्येक मैच फैंस के लिए यादगार होने की संभावना है, जिससे इस सीरीज में उनका प्रदर्शन खास बन जाता है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliInd Vs Aus

Trending news

नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?