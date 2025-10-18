विराट-रोहित-गिल या कोई और...? वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये भारतीय, 17000 रन बनाने वाले दिग्गज की भविष्यवाणी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा है कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाएंगे.
Trending Photos
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा है कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाएंगे. बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज को लेकर लोगों में खूब उत्साह है. पर्थ में 19 अक्टूबर को होने वाले पहले मैच की सभी टिकटें बिक चुकी हैं. 7 महीने के ब्रेक के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम इंडिया की जर्सी में खेलते देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं.
कोहली बनाएंगे सबसे ज्यादा रन
माइकल क्लार्क ने विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए चुना है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है, खासकर पर्थ में उन्होंने बल्लेबाजी का जमकर लुत्फ उठाया है. भारत की टीम में शुभमन गिल और रोहित शर्मा जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन क्लार्क का मानना है कि कोहली का अनुभव और मध्यक्रम में उनकी स्थिति उन्हें सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए पसंदीदा बनाती है.
Beyond23 Cricket Podcast पर बात करते हुए क्लार्क ने कहा कि कोहली और रोहित दोनों ही इस सीरीज को यादगार बनाना चाहेंगे. उन्होंने दोनों के बड़े रन बनाने की भविष्यवाणी की, लेकिन कोहली को इसलिए चुना क्योंकि वह संभवतः नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे. क्लार्क को विश्वास है कि भारतीय दिग्गज इस मौके का फायदा उठाएंगे, खासकर अगर यह वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी वनडे दौरा है.
RO-KO का आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा!
क्लार्क ने कहा, '(टॉप रन-स्कोरर) मेरी राय में यह रोहित शर्मा या विराट कोहली में से कोई एक होगा. मेरे मन में यह बात है कि अगर यह ऑस्ट्रेलिया का उनका आखिरी दौरा है, तो वे हाई नोट पर छोड़ना चाहेंगे. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में नंबर तीन या चार पर बल्लेबाजी करना ओपनिंग से थोड़ा आसान है, क्योंकि रोहित ओपनिंग करेंगे, इसलिए मैं विराट कोहली को सबसे ज्यादा रन बनाने वाला मानता हूं.'
टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद रोहित और कोहली अब पूरी तरह से वनडे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं. आने वाले वर्षों में प्रत्येक मैच फैंस के लिए यादगार होने की संभावना है, जिससे इस सीरीज में उनका प्रदर्शन खास बन जाता है.