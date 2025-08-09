रिटायर क्या हुए विराट कोहली खतरे में आ गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया कप में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में ये पाकिस्तानी

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होगा. इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. चूंकि, आगामी टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा इसका हिस्सा नहीं बन सकेंगे, क्योंकि ये दोनों भारतीय दिग्गज टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. विराट कोहली के नाम टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जो आगामी सीजन में ध्वस्त हो सकता है. पाकिस्तान का एक बल्लेबाज है, जो इस रिकॉर्ड का ताज पहनने के बेहद करीब है.

तीसरी बार टी20 फॉर्मेट में होगा यह टूर्नामेंट

एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी. परंपरागत रूप से यह टूर्नामेंट 50 ओवर के फॉर्मेट (ODI) में खेला जाता रहा है. हालांकि, 2016 में एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने एक बड़ा बदलाव करते हुए फैसला किया कि आगामी एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. इसी के तहत पहला टी20 फॉर्मेट एशिया कप 2016 में आयोजित किया गया था, क्योंकि उसी साल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना था. 2022 में भी इसी फॉर्मेट में एशिया कप हुआ. अब तीसरा मौका है, जब टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट होगा.

भारत और श्रीलंका ने जीता एक-एक खिताब

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप का खिताब एक-एक बार भारत और श्रीलंका की टीमें जीती हैं. 2016 में हुए इस टूर्नामेंट का बांग्लादेश में आयोजना हुआ और भारतीय टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता था. इसके बाद 2022 में भी एशिया कप को टी20 फॉर्मेट में आयोजित किया गया था, क्योंकि उसी साल ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप था. उस टूर्नामेंट में श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराया था.

विराट कोहली के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को खतरा

दरअसल, विराट कोहली टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं. उनके नाम 10 मैचों में एक शतक और तीन अर्धशतक के साथ कुल 429 रन बनाए हैं, इसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 122 रन है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में बनाया था. कोहली का यह रिकॉर्ड आगामी एशिया कप में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान तोड़ सकते हैं. वह टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में विराट के बाद दूसरे टॉप रन स्कोरर हैं. रिजवान अगर आगामी टूर्नामेंट में 149 रन बना लेते हैं तो इस फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. रिजवान अब तक 6 मैचों में 281 रन बना चुके हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं.

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली - 429 रन

मोहम्मद रिजवान - 281 रन

रोहित शर्मा - 271 रन

बाबर हयात - 235 रन

इब्राहिम जादरान - 196 रन