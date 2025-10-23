लगातार दो डक... फिर ग्लव्स वाला जेस्चर, रिटायर होने वाले हैं कोहली? गावस्कर ने इस बयान से मचा दी सनसनी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली लगातार दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हो गए. पर्थ में 8 गेंदों का सामना करते हुए कोहली डक पर आउट हुए, जबकि एडिलेड में चार गेंदों में डक पर आउट हो गए. एडिलेड में कोहली आउट होकर पवेलियन लौटे तो उनके ग्लव्स जेस्चर ने संन्यास की अटकलों को हवा दे दी. सोशल मीडिया पर अटकलें शुरू हो गईं कि विराट कोहली वनडे से संन्यास लेने वाले हैं. इसे लेकर दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बयान दिया है. गावस्कर ने कहा है कि लोगों को विराट कोहली के एडिलेड में किए गए ग्लव्स जेस्चर को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि कोहली ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दो बार डक पर आउट होने के बाद हार मानकर संन्यास ले लेंगे.

संन्यास की अफवाहों को नकारा

सोशल मीडिया पर विराट कोहली के संन्यास की अटकलें चल रही थीं, जिस पर गावस्कर ने विराम लगा दिया. उन्होंने समझाया कि आउट होने के बाद कोहली ने एडिलेड ओवल की भीड़ की तरफ अपने ग्लव्स उठाए थे, जिसका मतलब सिर्फ यह था कि वह स्टैंडिंग ओवेशन देने वाली भीड़ का आभार व्यक्त कर रहे थे. दरअसल, यह एक भावुक पल जैसा लग रहा था, क्योंकि यह कोहली की अपने सबसे पसंदीदा मैदानों में से एक पर आखिरी इंटरनेशनल पारी हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

'कोहली में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है'

स्पोर्ट्स तक से बात करते हुए गावस्कर ने कहा, 'देखिये, इस खिलाड़ी ने 14000 से ज्यादा रन बनाए हैं. 52 वनडे शतक और मेरा खयाल है कि 32 टेस्ट शतक बनाए हैं. उन्होंने हजारों-हजार रन बनाए हैं. इसलिए उन्हें दो बार असफल होने की छूट है. जो हुआ है उसे ज्यादा न पढ़ें. उनमें अभी बहुत सारा क्रिकेट बाकी है, बहुत सारा क्रिकेट आने वाला है.'

ग्लव्स जेस्चर पर क्या बोले गावस्कर?

गावस्कर ने कहा कि कोहली को एडिलेड के क्राउड से मिला यह सम्मान दिल को छू लेने वाला था, क्योंकि ज्यादातर दर्शक ऑस्ट्रेलियाई थे, जो खेल में उनके योगदान को पहचान रहे थे. उन्होंने साफ कहा, 'नहीं, यह अंत नहीं है. वह जिस तरफ जा रहे थे, जहां से खिलाड़ी नीचे उतरते हैं, वहां सदस्यों का स्टैंड है, जहां पूर्व खिलाड़ी, प्रशासक और अन्य लोग बैठते हैं. मेरा खयाल है कि वह सिर्फ उन्हें मिल रहे सम्मान को स्वीकार कर रहे थे.' गावस्कर ने यह भी जोड़ा कि कोहली सिडनी में खेलकर उसके बाद साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज और फिर रोहित शर्मा के साथ 2027 विश्व कप खेलकर संन्यास लेना चाहेंगे.