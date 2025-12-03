Advertisement
Virat vs Gambhir: रायपुर में भी माहौल गरम... कंधे पर बल्ला और गंभीर के बगल से गुजर गए कोहली, फिर रोहित ने किया ये काम

Virat vs Gambhir: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों सीनियर बल्लेबाजों और कोच गौतम गंभीर के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. रांची में पहले वनडे मैच के बाद ऐसी खबरें आईं कि दोनों के बीच अच्छे से बात नहीं हो रही. यहां तक कि विराट हेड कोच के कुछ फैसलों से काफी निराश हैं. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:26 PM IST
Virat vs Gambhir: रायपुर में भी माहौल गरम... कंधे पर बल्ला और गंभीर के बगल से गुजर गए कोहली, फिर रोहित ने किया ये काम

Virat Kohli vs Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों सीनियर बल्लेबाजों और कोच गौतम गंभीर के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. रांची में पहले वनडे मैच के बाद ऐसी खबरें आईं कि दोनों के बीच अच्छे से बात नहीं हो रही. यहां तक कि विराट हेड कोच के कुछ फैसलों से काफी निराश हैं. रायपुर में बुधवार (3 दिसंबर) को कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर हो रही लगातार बातों से बेखबर दिखे. मंगलवार को दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट के खिलाफ एक साथ अपना कड़ा नेट सेशन किया.

कोहली ने गंभीर को किया इग्नोर?

हेड कोच गौतम गंभीर दोनों के ट्रेनिंग पर करीब से नजर रखे हुए थे. दरअसल, सीनियर मेंस नेशनल सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा को कथित तौर पर गंभीर और कोहली के बीच सुलह कराने के लिए रायपुर भेजा गया था क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठंडा हो गया था. एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जैसे ही उनका ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ, कोहली ने दोनों बैट अपने कंधों पर लटका लिए और बिना कुछ बोले गंभीर के पास से निकल गए. जो लोग इंडियन क्रिकेट में हो रहे डेवलपमेंट पर नजर रख रहे हैं, उनके लिए यह एक ऐसा पल था जिसके बारे में कई तरह से सोचा जा सकता था. रोहित थोड़ी देर बाद कोहली के पीछे चेंज रूम में गए. वह गंभीर से बात करने के लिए थोड़ी देर रुके.

माहौल को ठीक करने की जरूरत

वनडे सीरीज शुरू होने के बाद से सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे लगता है कि गंभीर और कोहली इस समय ठीक से बात नहीं कर रहे हैं. कोहली के आने वाले विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेलने को लेकर सहमति दे दी है.  उसके बाद माना गया कि सबकुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों के बीच जो अनबन है उसे ठीक करने के लिए और कोशिशों की जरूरत होगी.

कोहली ने सबका मुंह किया बंद

कोहली ने इस साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही वनडे से भी अलग हो जाएंगे या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा. हालांकि, चीजें एक दम इसके उलट हुईं. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद सिडनी में जोरदार वापसी की और अर्धशतक लगा दिया. उसके बाद अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में उन्होंने जोरदार शतक लगाकर आलोचकों का मुंह बंद करा दिया.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Virat Kohli

