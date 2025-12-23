ईशान किशन की कप्तानी में खेलेंगे विराट, लगातार दूसरी ट्रॉफी पर नजर, स्क्वॉड में शामिल 20 धुरंधर

Vijay Hazare Trophy Jharkhand Squad: भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए पिछले कुछ दिन सुनहरे रहे हैं. किशन ने झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में चैंपियन बनाया. उसके बाद उनका चयन फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हो गया. अब किशन को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है. उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के लिए झारखंड का कप्तान नियुक्त किया गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी. झारखंड की टीम अपना पहला मैच अहमदाबाद में कर्नाटक के खिलाफ खेलेगी.

झारखंड में किशन की कप्तानी में खेलेंगे ये खिलाड़ी

झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) ने टीम का ऐलान कर दिया है. किशन की कप्तानी में विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज और अभिनव शरण खेलेंगे. उनके स्क्वॉड में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है. सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में किशन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की औसत से 517 रन बनाए. इस दौरान दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे. हरियाणा के खिलाफ फाइनल मैच में ईशान ने 101 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी.

सैमसन के साथ टीम इंडिया में दूसरे विकेटकीपर

सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ईशान किशन ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई. उन्हें संजू सैमसन के साथ दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है. इसी के साथ उन्हें लंबे वक्त बाद भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है.

किशन का इंटरनेशनल रिकॉर्ड

ईशान किशन ने भारत की तरफ से 2 टेस्ट मुकाबलों में 78 की औसत के साथ 78 रन बनाए हैं. वहीं, 27 वनडे मुकाबलों में 42.40 की औसत के साथ 933 रन जोड़े. इस दौरान उन्होंने 210 रन की पारी भी खेली. ईशान भारत के लिए 32 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 6 अर्धशतकों के साथ 796 रन बनाए हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025/26 के लिए झारखंड की टीम

ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर/उपकप्तान), रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह, शुभम सिंह.