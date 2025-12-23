Advertisement
trendingNow13050311
Hindi Newsक्रिकेटईशान किशन की कप्तानी में खेलेंगे विराट, लगातार दूसरी ट्रॉफी पर नजर, स्क्वॉड में शामिल 20 धुरंधर

ईशान किशन की कप्तानी में खेलेंगे विराट, लगातार दूसरी ट्रॉफी पर नजर, स्क्वॉड में शामिल 20 धुरंधर

Vijay Hazare Trophy Jharkhand Squad: भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए पिछले कुछ दिन सुनहरे रहे हैं. किशन ने झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में चैंपियन बनाया. उसके बाद उनका चयन फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हो गया. अब किशन को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईशान किशन की कप्तानी में खेलेंगे विराट, लगातार दूसरी ट्रॉफी पर नजर, स्क्वॉड में शामिल 20 धुरंधर

Vijay Hazare Trophy Jharkhand Squad: भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए पिछले कुछ दिन सुनहरे रहे हैं. किशन ने झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में चैंपियन बनाया. उसके बाद उनका चयन फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हो गया. अब किशन को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है. उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के लिए झारखंड का कप्तान नियुक्त किया गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी. झारखंड की टीम अपना पहला मैच अहमदाबाद में कर्नाटक के खिलाफ खेलेगी. 

झारखंड में किशन की कप्तानी में खेलेंगे ये खिलाड़ी

झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) ने टीम का ऐलान कर दिया है. किशन की कप्तानी में विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज और अभिनव शरण खेलेंगे. उनके स्क्वॉड में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है. सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में किशन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की औसत से 517 रन बनाए. इस दौरान दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे. हरियाणा के खिलाफ फाइनल मैच में ईशान ने 101 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सैमसन के साथ टीम इंडिया में दूसरे विकेटकीपर

सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ईशान किशन ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई. उन्हें संजू सैमसन के साथ दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है. इसी के साथ उन्हें लंबे वक्त बाद भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट में मचेगा तूफान... रिकॉर्डबुक बदलने वाले हैं विराट कोहली, 42 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

किशन का इंटरनेशनल रिकॉर्ड

ईशान किशन ने भारत की तरफ से 2 टेस्ट मुकाबलों में 78 की औसत के साथ 78 रन बनाए हैं. वहीं, 27 वनडे मुकाबलों में 42.40 की औसत के साथ 933 रन जोड़े. इस दौरान उन्होंने 210 रन की पारी भी खेली. ईशान भारत के लिए 32 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 6 अर्धशतकों के साथ 796 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान से क्यों हारे... एशिया कप में टीम इंडिया की हार के बाद हरकत में BCCI, लेगा बड़ा एक्शन?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025/26 के लिए झारखंड की टीम

ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर/उपकप्तान), रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह, शुभम सिंह.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Ishan KishanVijay Hazare Trophy

Trending news

वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
Atal Sansmaran
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान