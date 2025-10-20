बेखौफ बल्लेबाज... दबंग अंदाज, नजफगढ़ के नवाब के इन 4 रिकॉर्ड्स को तोड़ना नामुमकिन के बराबर

Advertisement
भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करके उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की आदत थी. वीरेंद्र सहवाग ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों को हमेशा दबाव में रखा.

भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करके उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की आदत थी. वीरेंद्र सहवाग ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों को हमेशा दबाव में रखा. यह बेखौफ बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए मशहूर रहा. 20 अक्टूबर 1978 को नजफगढ़ में जन्मे वीरेंद्र सहवाग ने सचिन तेंदुलकर के खेलने के अंदाज, शॉट सेलेक्शन और मैदान पर मानसिक तैयारी से सीख ली. वीरेंद्र सहवाग का आज 47वां जन्मदिन है.

वीरेंद्र सहवाग दूसरों से काफी अलग

वीरेंद्र सहवाग ने 1997-98 में घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत की, जिसमें शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम इंडिया में भी मौका मिला. 1 अप्रैल 1999 को वीरेंद्र सहवाग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया. यह मैच मोहाली में पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था, जिसमें सहवाग महज 1 ही रन बना सके, लेकिन उन्होंने नाकामी से सीखते हुए अपने चौथे ही वनडे मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. इसके बाद साल 2001 में वीरू को टेस्ट में डेब्यू का भी मौका मिला. वीरेंद्र सहवाग की सटीक टाइमिंग और ताकतवर शॉट खेलने की क्षमता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी.

छक्के के साथ पूरा किया तिहरा शतक

स्क्वायर कट वीरेंद्र सहवाग का सबसे पसंदीदा शॉट रहा, जिसका वह भरपूर इस्तेमाल करते थे. शानदार फुटवर्क , बेहतरीन टाइमिंग और हाथों की असाधारण ताकत और गति के चलते सहवाग ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ सुर्खियां बटोरनी शुरू की. मार्च 2004 में सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में 375 गेंदों का सामना करते हुए 309 रन बनाए. उनकी इस पारी में 6 छक्के और 39 चौके शामिल रहे. भारत ने यह मैच पारी और 52 रन से अपने नाम किया. सहवाग इतने निडर थे कि उन्होंने इस तिहरे शतक को छक्के के साथ पूरा किया था, जबकि दो मैच पहले ही वह महज 5 रन से अपना पहला दोहरा शतक चूक गए थे. यह किसी भारतीय खिलाड़ी का टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक था. इस पारी ने ही उन्हें 'मुल्तान का सुल्तान' बना दिया.

एक ही दिन में 284 रन ठोक डाले

मार्च 2008 में सहवाग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में खेले गए टेस्ट मैच में 319 रन की पारी खेली, लेकिन दिसंबर 2009 में श्रीलंका के विरुद्ध महज 7 रन से तीसरा तिहरा शतक चूक गए और 293 रन बनाकर आउट हो गए. 8 दिसंबर 2011 को इंदौर में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 219 रनों की पारी खेली थी. सहवाग दोहरा शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय थे. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर यह कारनामा कर चुके हैं. वीरेंद्र सहवाग टेस्ट मैच के एक ही दिन में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. वीरू ने श्रीलंका के विरुद्ध दिसंबर 2009 में खेले गए टेस्ट मैच में एक ही दिन 284 रन बनाए थे.

'अर्जुन अवार्ड' से सम्मानित किया गया

वीरेंद्र सहवाग ने भारत की ओर से 104 टेस्ट मुकाबलों में 49.34 की औसत के साथ 8,586 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 23 शतक और 32 अर्धशतक निकले. वीरू ने 251 वनडे मुकाबलों में 15 शतक और 38 अर्धशतक की मदद से 8,273 रन जुटाए. वहीं, 19 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 21.88 की औसत के साथ 394 रन अपने खाते में जोड़े. क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सहवाग को साल 2002 में 'अर्जुन अवार्ड' से सम्मानित किया गया, जिसके बाद 2010 में 'पद्म श्री' अवार्ड से नवाजा गया. इसी साल उन्हें 'आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर' चुना गया.

वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकॉर्ड्स

1. वीरेंद्र सहवाग ने कप्तान के तौर पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वीरेंद्र सहवाग ने 8 दिसंबर 2011 को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में बतौर कप्तान 219 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. वीरेंद्र सहवाग का यह रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है.

2. वीरेंद्र सहवाग ने दुनिया में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वीरेंद्र सहवाग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2008 में खेले गए चेन्नई टेस्ट मैच में सिर्फ 278 गेंदों पर तिहरा शतक लगाया था. वीरेंद्र सहवाग ने इस मुकाबले में 304 गेंदों पर 319 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. अपनी पारी में वीरेंद्र सहवाग ने 42 चौके और 5 छक्के लगाए थे.

3. वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक जड़ने वाले भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं. भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक लगाए हैं. सहवाग ने एक तिहरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ (319) और दूसरा साउथ अफ्रीका के खिलाफ (309) लगाया है. वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों में 49.34 की औसत से 8586 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 319 रन है. भारत के बल्लेबाज करुण नायर टेस्ट क्रिकेट में एक तिहरा शतक ठोक चुके हैं. करुण नायर ने ये कमाल इंग्लैंड के खिलाफ किया था. करुण नायर ने नाबाद 303 रन की पारी खेली थी.

4. वीरेंद्र सहवाग किसी एक टेस्ट मैच में एक दिन में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले इकलौते भारतीय हैं. वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के विरुद्ध दिसंबर 2009 में खेले गए टेस्ट मैच में एक ही दिन 284 रन बनाए थे. वीरेंद्र सहवाग इस मैच में महज 7 रन से अपना तीसरा तिहरा शतक चूक गए और 293 रन बनाकर आउट हो गए.

