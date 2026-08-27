फिर साथ खेलेंगे द्रविड़-सहवाग, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भारत की टीम में एंट्री, आर्यवीर और अन्वय की चमकी किस्मत

आर्यवीर ने दिल्ली के एज-ग्रुप क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ दिल्ली U19 के लिए खेलते हुए उन्होंने 309 गेंदों पर 297 रन बनाए और तिहरा शतक लगाने से बस तीन रन से चूक गए. बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने 'द कपिल शर्मा शो' में दिलचस्प कहानी सुनाते हुए कहा था कि उन्होंने अपने बेटे से वादा किया था कि अगर वो किसी भी मैच में तिहरा शतक जड़ेंगे तो उन्हें गिफ्ट में फरारी मिलेगी. आर्यवीर ने पूरी कोशिश तो की, लेकिन 3 रन से चूक गए. उन्होंने टूर्नामेंट के 2025 एडिशन में भी 496 रन बनाए. आर्यवीर फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में वेस्ट दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं. कुछ दिन पहले ही एक मैच में उन्होंने पिता वीरेंद्र सहवाग की तरह एक शॉट खेला, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.