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फिर साथ खेलेंगे द्रविड़-सहवाग, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भारत की टीम में एंट्री, आर्यवीर और अन्वय की चमकी किस्मत

भारतीय क्रिकेट के दो पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों की किस्मत चमकी है. आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़, दोनों को सितंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 27, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:55 PM IST
फिर साथ खेलेंगे द्रविड़-सहवाग, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भारत की टीम में एंट्री, आर्यवीर और अन्वय की चमकी किस्मत

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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