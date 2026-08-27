फिर साथ खेलेंगे द्रविड़-सहवाग, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भारत की टीम में एंट्री, आर्यवीर और अन्वय की चमकी किस्मत

जब भारत के दो पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ एक साथ बैटिंग करते थे तो करोड़ों भारतीय फैंस टीवी के आगे चिपक जाते थे. सहवाग गेंदबाजों को मार-मारकर पसीना निकालते थे तो वहीं, द्रविड़ सॉलिड डिफेंस से विकेट के लिए तरसा देते थे. विस्फोटक ओपनर और 'द वॉल' की ये जोड़ी सुपरहिट मानी जाती थी. अब ये दोनों तो मैदान पर वापसी नहीं करने वाले, लेकिन फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि दोनों दिग्गज क्रिकेटर्स के बेटों ने एक साथ भारत की अंडर-19 टीम में एंट्री मारी है. जी हां, आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़, दोनों को सितंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया है.
ऑस्ट्रेलिया U19 दौरे में तीन वनडे मैच और दो मल्टी-डे मैच खेले जाएंगे. राजकोट में तीनों वनडे मैच और पहला मल्टी-डे मैच होगा, जबकि अहमदाबाद में दूसरा मल्टी-डे मैच खेला जाएगा. लक्ष्य रायचंदानी वनडे टीम की कप्तानी करेंगे और यशवर्धन चौहान उनके डिप्टी होंगे. चौहान मल्टी-डे टीम की कप्तानी करेंगे और रायचंदानी उप-कप्तान होंगे.
आर्यवीर ने दिल्ली के एज-ग्रुप क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ दिल्ली U19 के लिए खेलते हुए उन्होंने 309 गेंदों पर 297 रन बनाए और तिहरा शतक लगाने से बस तीन रन से चूक गए. बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने 'द कपिल शर्मा शो' में दिलचस्प कहानी सुनाते हुए कहा था कि उन्होंने अपने बेटे से वादा किया था कि अगर वो किसी भी मैच में तिहरा शतक जड़ेंगे तो उन्हें गिफ्ट में फरारी मिलेगी. आर्यवीर ने पूरी कोशिश तो की, लेकिन 3 रन से चूक गए. उन्होंने टूर्नामेंट के 2025 एडिशन में भी 496 रन बनाए. आर्यवीर फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में वेस्ट दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं. कुछ दिन पहले ही एक मैच में उन्होंने पिता वीरेंद्र सहवाग की तरह एक शॉट खेला, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.
बात करें राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय की तो उन्होंने इंडिया U19 लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने जुलाई में श्रीलंका U19 के खिलाफ 67 गेंदों पर 87 रन बनाए और अर्जुन राजपूत के साथ 145 रनों की साझेदारी करके भारत को 81/4 के मुश्किल स्कोर से उबारा. घरेलू क्रिकेट में उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से ही उन्हें यह मौका मिला है. उन्होंने विनू मांकड़ ट्रॉफी के दौरान छह पारियों में 220 रन बनाए थे.
एक दिवसीय टीम: लक्ष्य रायचंदानी (C), यशबर्धन चौहान (VC), रजत बघेल (WK), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल.
मल्टी-डे टीम: यशबर्धन चौहान (C), लक्ष्य रायचंदानी (VC), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (WK), अभिप्राय विश्वास (WK), रोहित यादव, ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा, आर्यन यादव.
पहला वनडे: 18 सितंबर, 2026, शुक्रवार, सुबह 9:00 बजे, राजकोट
दूसरा वनडे: 21 सितंबर, 2026, सोमवार, सुबह 9:00 बजे, राजकोट
तीसरा वनडे: 23 सितंबर, 2026, बुधवार, सुबह 9:00 बजे, राजकोट
पहला मल्टी-डे मैच: 27-30 सितंबर, 2026, रविवार-बुधवार, सुबह 9:30 बजे, राजकोट
दूसरा मल्टी-डे मैच: 5-8 अक्टूबर, 2026, सोमवार-गुरुवार, सुबह 9:30 बजे, अहमदाबाद, B ग्राउंड