अभिषेक नहीं... सहवाग ने इस खिलाड़ी को बताया टीम इंडिया का 'असली धुरंधर', अकेले दम पर पाकिस्तान को किया चित

India vs Pakistan: भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ईशान किशन की बल्लेबाजी से बहुत खुश हैं, जिन्होंने 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी फिफ्टी बनाई. अभिषेक शर्मा के डक पर आउट होने के बावजूद, ईशान किशन (77 रन) ने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैकिंग को ध्वस्त कर दिया और एक धमाकेदार पारी खेलकर अपना दबदबा बनाया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 16, 2026, 12:13 PM IST
T20 World Cup 2026: भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ईशान किशन की बल्लेबाजी से बहुत खुश हैं, जिन्होंने 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी फिफ्टी बनाई. अभिषेक शर्मा के डक पर आउट होने के बावजूद, ईशान किशन (77 रन) ने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैकिंग को ध्वस्त कर दिया और एक धमाकेदार पारी खेलकर अपना दबदबा बनाया. ईशान किशन से वीरेंद्र सहवाग बहुत इम्प्रेस हुए और उन्हें 'असली धुरंधर' कहा. इसके अलावा, वीरेंद्र सहवाग ने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की 17वीं सदी वाली पुरानी अप्रोच के लिए उन्हें ट्रोल किया. बता दें कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान इस मैच में 61 रन के बड़े अंतर से हार गया.

टीम इंडिया का 'असली धुरंधर'

वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'ईशान किशन एक असली धुरंधर की तरह खेले. सभी छोटी टीमों में से पाकिस्तान को हराना भारत के लिए सबसे आसान लग रहा था, क्योंकि T20 क्रिकेट में उनका 17वीं सदी वाला अप्रोच था और उन्हें हमेशा की तरह करारी हार मिली. पूरी तरह से कंबल कुट्टाई.' ईशान किशन को इस मैच में 40 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 77 रन बनाने के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

अकेले दम पर पाकिस्तान को किया चित

ईशान किशन की इस पारी की मदद से भारत ने 175/7 का स्कोर बनाया, जो कोलंबो की पिच पर औसत से बेहतर स्कोर था. पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 रन पर ऑलआउट हो गई. ईशान किशन ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहा, 'मुझे लगता है कि शुरुआत में विकेट इतना आसान नहीं था, लेकिन कभी-कभी आपको बस यह मानना ​​होता है कि आप क्या खेलना चाहते हैं, कौन से शॉट खेलने हैं, और आपको बस अपनी ताकत पर ध्यान देना होता है. इसलिए मैं इसे सिंपल रख रहा था और बॉल को देख रहा था और फील्ड के साथ खेल रहा था, शायद उन्हें जितना हो सके उतना रन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हां, मुझे लगता है कि यह मेरी तरफ से काफी अच्छा काम कर गया.'

ईशान किशन ने बदला अपना खेल

ईशान किशन ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने अपने ऑफ-साइड गेम पर बहुत काम किया है और अगर मैं ऑफ-साइड पर अच्छे शॉट खेलता हूं तो इससे मुझे वो बॉल मिलेंगी, जहां मैं चाहता हूं कि वे बॉल करें. इसलिए मैं बस गैप्स में हिट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह एक बड़ी बाउंड्री है और जब यह एक बड़ा ग्राउंड होता है तो आपको बड़े गैप्स मिलते हैं. इसलिए मैं इसे सिंपल रखने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि मैंने कहा, 'गैप्स में हिट करने की कोशिश कर रहा था, कम से कम दो रन लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि विकेट आसान नहीं था. मेरे दिमाग में यह था कि हमें 160-170 रन जैसा टोटल बनाना है और यह हमारे लिए बहुत अच्छा टोटल होगा.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

