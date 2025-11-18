जूनियर सहवाग का तहलका... IPL ऑक्शन से पहले दिखाई बल्ले की धमक, बिन शतक गेंदबाजों में भरा खौफ

IPL 2026: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं. 15 नवंबर को सभी टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की. अब मिनी ऑक्शन में ये टीमें नए खिलाड़ियों पर दांव खेलती नजर आएंगी. आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले वीरेंद्र सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर सहवाग बल्ले की धमक से सभी का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी (अंडर-19) के दिल्ली बनाम बिहार मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाया.

आर्यवीर ने बनाए 99 रन

आर्यवीर ने बिहार के खिलाफ मैच में 99 रन बनाए. दोनों पारियों में मिलाकर उन्होंने 18 चौके जमाए. उन्होंने पहली पारी में अर्धशतक लगाया, लेकिन शतक से पहले 72 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद दूसरी पारी में 4 चौकों की मदद से 27 रन की पारी खेली. दोनों पारियों में मिलाकर उन्होंने 99 रन बनाए. नई दिल्ली में पालम के एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में यह मैच विनिंग प्रदर्शन किया. आर्यवीर ने ओपनिंग करते ये पारियां खेली और टीम को दमदार शुरुआत दी.

DPL में दिखा चुके दम

आर्यवीर सहवाग इससे पहले दिल्ली प्रीमियर लीग में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं. बिहार के खिलाफ मुकाबले में उनकी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी.दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करने उतरी थी. पहली पारी में दिल्ली ने 278 रन बनाए थे. दिल्ली के कप्तान प्रणव पंत ने भी पहली पारी में 89 रन ठोके थे. वहीं, धन्य नकरा ने तेज बैटिंग करते हुए 99 गेंदों में 77 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 278 तक पहुंचाया.

दिल्ली की शानदार गेंदबाजी

दिल्ली के गेंदबाज भी मुकाबले में छाए रहे. पहली पारी में बिहार के बल्लेबाज 125 रन ही बना पाए. दूसरी पारी में भी बिहार की टीम 205 रन के स्कोर पर ठेर हो गई. दिल्ली ने एकतरफा अंदाज में इस मुकाबले को जीता. आर्यवीर सहवाग का यही प्रदर्शन बरकरार रहता है तो निश्चित तौर पर उनकी झलक आईपीएल में भी देखने को अगले कुछ सालों में देखने को मिलेगी.