Advertisement
trendingNow12964892
Hindi Newsक्रिकेट

25 चौके.. 7 छक्के और 219 रन, भारतीय बल्लेबाज की दहला देने वाली पारी, रहम की भीख मांगते दिखे बॉलर्स!

टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करके उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की आदत थी. वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए 251 वनडे मैचों में 8273 रन बनाए हैं, जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 17, 2025, 05:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

25 चौके.. 7 छक्के और 219 रन, भारतीय बल्लेबाज की दहला देने वाली पारी, रहम की भीख मांगते दिखे बॉलर्स!

टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करके उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की आदत थी. वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए 251 वनडे मैचों में 8273 रन बनाए हैं, जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में वीरू का बेस्ट स्कोर 219 है. वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों में 49.34 की औसत से 8586 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 319 रहा है. वीरेंद्र सहवाग ने इसके अलावा 19 टी20 मैचों में 394 रन बनाए हैं, जिसमें 68 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा.

सहवाग की दहला देने वाली पारी

14 साल पहले वीरेंद्र सहवाग ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का दूसरा दोहरा शतक ठोका था. 8 दिसंबर 2011 को वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए एक वनडे मैच में 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. वीरेंद्र सहवाग ने उस दौरान सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था. बता दें कि सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. 24 फरवरी 2010 को सचिन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दोहरा शतक जड़ा था. हालांकि 8 दिसंबर 2011 को वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट में 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

वीरेंद्र सहवाग का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वीरेंद्र सहवाग ने बतौर कप्तान 8 दिसंबर 2011 को इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. वीरेंद्र सहवाग की ये पारी एक कप्तान के तौर पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली गई अब तक की सबसे बड़ी पारी है. वेस्टंइडीज के खिलाफ उस वनडे मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 149 गेंदों पर 25 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 219 रन ठोके थे. वीरू ने उस दौरान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने थे.

बतौर कप्तान सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी

वीरेंद्र सहवाग के बाद रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड है. बतौर कप्तान रोहित ने वनडे क्रिकेट में 208 रनों की नाबाद पारी खेली थी. रोहित शर्मा के बाद तीसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या का नाम दर्ज है, उन्होंने अपने करियर में बतौर कप्तान वनडे में 189 रनों की पारी खेली थी. बता दें कि मार्च 2004 में खेले गए मुल्तान टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 309 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जिसके लिए वीरू को मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Virender Sehwag

Trending news

कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
Science news in Hindi
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग