Virender Sehwag ने Shower के नीचे गिरा दिया Phone, फैंस ने पूछा- 'Bathroom में कौन था?'

नई दिल्ली: वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अपने मजेदार कमेंट्स के जरिए सभी को काफी गुदगुदाते हैं. अब उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है, फैंस उनसे कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं.

सहवाग ने शेयर किया फोन नंबर

टीम इंडिया (Team India) के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अपने ट्विटर पर लिखा, 'मैंने अपना फोन शावर (Shower) में गिरा दिया है, मैं इसको ठीक करा रहा हूं, मुझे इस 9112083319 नंबर पर कॉल करें.'

Dropped my phone in the shower, getting it fixed, call me on 9112083319 — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 3, 2021

फैन ने सहवाग को कहा 'फ्रॉड'

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) के ट्वीट के बाद कई फैंस ने इस नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फेवरेट क्रिकेटर से बात कर पाने में नाकाम रहे. कई लोग मान रहे हैं कि पूर्व ओपनर ने एक प्रैंक किया है. एक यूजर ने तो उन्हें 'फ्रॉड' (Fraud) तक कह दिया. किसी ने पूछा, 'बाथरूम में कौन था?' आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स पर.

What were you doing it with your phone under the shower? Tracking Bitcoin price? — Kashif Raza (@simplykashif) August 3, 2021

True caller showing your real identity pic.twitter.com/LPsK0f2I96 — विद्रोही (@Rebel_Mutineer) August 3, 2021

Some marketing gimmick

For sure. — Kshitij Shah (@kshitijshah23) August 3, 2021

This phone Viru paaji pic.twitter.com/TtYTozSVjT — Shambhavi Singh. (@Krishnjagatguru) August 3, 2021