प्यार को पाने के लिए वीरू ने लड़ी थी बड़ी जंग, अपनी रिश्तेदारी में रचाई थी शादी

प्यार को पाने के लिए वीरू ने लड़ी थी बड़ी जंग, अपनी रिश्तेदारी में रचाई थी शादी
Virender Sehwag Love Story: वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) अपनी वाइफ आरती अहलावत (Aarti Ahlawat) से पहली बार तब मिले जब वह सिर्फ 7 साल के थे. आरती की बुआ की शादी सहवाग के कजिन से हुई थी, इस हिसाब से दोनों परिवार रिश्तों में बंध गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 08, 2025, 02:40 PM IST
वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) अपनी वाइफ आरती अहलावत (Aarti Ahlawat) से पहली बार तब मिले जब वह सिर्फ 7 साल के थे. आरती की बुआ की शादी सहवाग के कजिन से हुई थी, इस हिसाब से दोनों परिवार रिश्तों में बंध गए. आरती की बड़ी बहन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वीरेंद्र सहवाग और आरती की शादी फैमिली में हुई. ये लव मैरिज थी. हमारी बुआ (पापा की बहन) की शादी सहवाग की फैमिली में उनके कजिन से हुई थी. इस शादी के बाद वीरेंद्र और हमारी बुआ के बीच देवर-भाभी का रिश्ता हो गया. 

सहवाग और आरती की शादी 

साल 2004 में सहवाग और आरती की शादी हुई. अब उनकी शादी को 21 साल हो चुके हैं. आरती और वीरेंद्र सहवाग दो बच्चों आर्यवीर और वेदांत के माता-पिता हैं. खास बात यह है कि सहवाग की शादी बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता अरुण जेटली के सरकारी बंगले में से हुई थी. 2002 में सहवाग ने मजाक में आरती से शादी के लिए कहा. आरती ने बड़ी गंभीरता के साथ इसका जवाब दिया और शादी के लिए हां कर दी. ये बात खुद वीरू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई.

प्यार को पाने के लिए बेलने पड़े पापड़ 

शादी के लिए वीरू तैयार थे, उधर आरती भी तैयार थीं. लेकिन सहवाग को अपने परिवार को मनाने में बहुत वक्त लग गया. एक इंटरव्यू में सहवाग ने कहा था कि, ‘हमारी फैमिली में क्लोज रिश्तेदारी में शादियां नहीं होती. हमारी शादी के लिए भी पेरेंट्स तैयार नहीं थे, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो गए. उनके लिए इस शादी को रजामंदी देना काफी कठिन रहा.’

घर में कई लोग शादी से खुश नहीं थे

आरती ने बताया कि हमारे घर में कई ऐसे लोग थे, जो इस शादी से खुश नहीं थे. ऐसा नहीं था कि वो केवल मेरे घर के ही लोग थे, वीरू के परिवार से भी कई लोग इस शादी से नाराज थे. लेकिन वीरू और आरती के रिश्ते के आगे परिवार ने हार मान ली और अप्रैल 2004 में दोनों ने शादी की. उनके दो बेटे आर्यवीर और वेदांत हैं. 

सहवाग का रिकॉर्ड 

वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट में 49.34 के औसत से 8586 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 319 रहा है. वीरू ने 251 वनडे में 8273 रन बनाए जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल है. इस फॉर्मेट में वीरू का बेस्ट स्कोर 219 है. इसके अलावा 19 टी-20 मैचों में वीरू ने 394 रन बनाए, जिसमें 68 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा.

