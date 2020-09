खेत में वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा क्या देख लिया, वीडियो शेयर कर बताया

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ मजेदार शेयर करते रहते है और फैंस को उनके पोस्ट खूब पसंद भी आते है. सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को लोग फाफी लाइक कर रहे है और सोशल मीडिया पर यह वायरल भी हो रहा है.

सहवाग द्वारा पोस्ट की गई इस वीडियो में किसान खेत में मजे से डांस कर रहे हैं और डांस करते हुए फसलों को पानी दे रहे है. किसान की इस खुश को देखकर सहवाग खुद को रोक न पाए और उन्होंने यह वीडियो शेयर कर दी. इस वीडियो के कैप्शन में सहवाग ने लिखा कि,‘किसान ने बहुत ही सरलता से और बहुत ही अद्भुत तरीके से एक बड़ा सबक सिखाया. आप जो भी करते हैं, चाहे आपके ऑफिस का काम हो या कोई घरेलू काम हो, वह खुशी से करें. देखिए कैसे यह किसान कितनी खुशी से और मजे से फसलों को पानी दे रहा है'.

What a simple yet wonderful lesson from this farmer. Whatever you do, whether your office work or any household work, do it joyfully, like how he is playfully and joyfully watering crops. pic.twitter.com/SnS5N2TJLv

— Virender Sehwag (@virendersehwag) September 15, 2020