पापा जैसा खूंखार अंदाज... वीरेंद्र सहवाग के बेटे का DPL में डेब्यू, लगातार चौके जड़ भारतीय गेंदबाज के उड़ाए होश, 62 रन से जीती टीम

दिग्गज भारतीय ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को दिल्ली प्रीमियर लीग में आखिरकार डेब्यू का चांस मिला. ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए खेलते हुए आर्यवीर ने डेब्यू किया. हालांकि, वह अपने पहले ही डीपीएल मैच में बड़ा स्कोर नहीं बना सके, लेकिन 17 साल के आर्यवीर ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाकर महफिल जरूर लूटी.
दिल्ली प्रीमियर लीग में आखिरकार दिग्गज भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग का डेब्यू हो गया. आर्यवीर को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 39वें मैच में किए सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ डेब्यू का मौका दिया. आर्यवीर अपने पापा की तरह ही मुकाबले में ओपनिंग करने उतरे. भले ही उन्होंने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन कुछ ऐसे शॉट्स लगाए, जिसमें वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखी. आर्यवीर ने टीम इंडिया के एक तेज गेंदबाज की लगातार दो गेंदों पर चौके जड़कर उसके होश उड़ा दिए. सेंट्रल दिल्ली की टीम ने यह मुक्काबला 62 रन से नाम किया.
डेब्यू मैच में छाए आर्यवीर सहवाग
आर्यवीर सहवाग ने 22 रन की पारी खेली. 16 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने चार चौके भी लगाए. आर्यवीर की लगाईं इन बाउंड्रीज में वीरेंद्र सहवाग जैसे शॉट्स की झलक भी दिखी. पारी के दूसरे ओवर में उनका खाता खुला, जब रोहित यादव की गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेलकर सिंगल लिया. हालांकि, वह पावरप्ले खत्म होने से पहले ही आउट हो गए. उन्हें रौनक वाघेला ने मयंक रावत के हाथों लपकवा दिया. आर्यवीर 22 रन बनाकर आउट जरूर हो गए, लेकिन उनके शॉट सेलेक्शन ने प्रभावित किया.
इस भारतीय गेंदबाज को लगाए लगातार चौके
आर्यवीर के बल्ले से पहली बाउंड्री पारी के तीसरे ओवर में देखने को मिली, जब उन्होंने पहली ही गेंद चौके के लिए भेज दी. आर्यवीर ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की गेंद पर यह चौका जमाया. अगली गेंद पर फिर आर्यवीर ने चौका जड़ दिया. इस तरह लगातार दो गेंदों पर चौके लगाए. आर्यवीर ने फिर पारी के 5वें ओवर में लगातार चौके लगाए. उन्होंने रौनक वाघेला के इस ओवर की शुरुआत दो चौकों के साथ करी. हालांकि, इसी ओवर की चौथी गेंद पर आर्यवीर आउट हो गए.
62 रन से जीती सेंट्रल दिल्ली
सेंट्रल दिल्ली की टीम ने यह मुकाबला 62 रन से नाम किया. युगल सैनी (52) और जसवीर सेहरावत (37) की पारियों से सेंट्रल दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन का स्कोर खड़ा किया. टारगेट का पीछा करने उतरी ईस्ट दिल्ली की टीम 16 ओवर खेलकर 93 रन पर ही ढेर हो गई. मणि ग्रेवाल ने पंजा खोला और सेंट्रल दिल्ली की इस जीत के हीरो बने. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन खर्च कर 5 विकेट चटकाए.