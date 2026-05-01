क्या फिर साथ दिखेंगे बुमराह और भुवनेश्वर? महान ओपनर ने छेड़ दिया सबसे बड़ा मुद्दा, IPL के प्रदर्शन ने मचाई सनसनी

IPL 2026 Bhuvneshwar Kumar: पूर्व भारतीय कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रहे भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी की वकालत की है. सहवाग ने चयनकर्ताओं को उन्हें टी20 टीम में शामिल करने की सलाह दी है.
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IPL 2026 Bhuvneshwar Kumar: पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की राष्ट्रीय टीम में वापसी का पुरजोर समर्थन किया है. इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने आखिरी बार 2022 में भारत के लिए खेला था. भुवनेश्वर अब 36 साल की उम्र मेंआईपीएल 2026 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से तहलका मचा रहे हैं. उन्होंने 9 मैचों में 17 विकेट ले लिए हैं.
भुवनेश्वर खेल के हर चरण में प्रभावी रहे हैं. पावरप्ले में अपनी पुरानी स्विंग वापस पा ली है और अपने साथियों की तुलना में कम रफ्तार के बावजूद डेथ ओवर्स में खुद को साबित कर रहे हैं. सहवाग के लिए सबसे बड़ा आकर्षण भुवनेश्वर को जसप्रीत बुमराह के साथ फिर से गेंदबाजी करते देखना है, क्योंकि कुछ साल पहले तक यह साझेदारी हर फॉर्मेट में बेहद सफल रही थी.
सहवाग ने क्रिकबज पर बातचीत के दौरान कहा, ''भुवनेश्वर कुमार इस लॉट में सबसे अच्छे गेंदबाज लग रहे हैं. उन्होंने आज भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ 3 विकेट लेकर आरसीबी के लिए मैच बनाया. कभी-कभी मैं सोचता हूं, उनकी उम्र क्या है? अगर वे 35-36 साल के हैं, तो क्या हुआ? अगर वे बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो चयनकर्ताओं को टी20 फॉर्मेट में उनकी वापसी के बारे में सोचना चाहिए. बुमराह और भुवी का कॉम्बिनेशन फिर से कमाल कर सकता है क्योंकि वे नई और पुरानी दोनों गेंदों से माहिर हैं.''
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सहवाग ने आगे भुवी के खेल की तारीफ करते हुए उन्हें 'विंटेज' करार दिया. उन्होंने कहा, ''मैं उनके खेल में पैनापन देख सकता था. वे सिर्फ एक या दो टीमों के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी मजबूत टीमों और दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों के खिलाफ विकेट निकाल रहे हैं. मुझे उन्हें इस तरह खेलते हुए देखकर बहुत आनंद आया.''
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शानदार प्रदर्शन के बावजूद, भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में जगह बनाना भुवी के लिए आसान नहीं होगा. भले ही आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन अर्शदीप सिंह और यहां तक कि बुमराह से भी बेहतर रहा हो, लेकिन टीम इंडिया वर्तमान में अपने विजयी संयोजन के साथ छेड़छाड़ करने से कतराएगी. हालांकि, बुमराह को आराम देने के उद्देश्य से चयनकर्ताओं के पास आगामी आयरलैंड और अफगानिस्तान सीरीज में भुवनेश्वर कुमार को आजमाने का एक मौका जरूर हो सकता है.