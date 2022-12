Virender Sehwag: अनिल भाई गुस्सा करेंगे... कुंबले के लिए ट्वीट कर दी ऐसी बात कि सहवाग ने लगा दी 'क्लास', क्या है माजरा?

Virender Sehwag tweet on Anil Kumble : टीम इंडिया के पूर्व धुरंधर ओपनर वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अक्सर फोटो-वीडियो शेयर करते हैं तो कभी-कभी ट्विटर पर मैच को लेकर अपनी राय भी देते हैं. इस बीच उन्होंने रविवार को एक पुराने मैच का स्कोरकार्ड शेयर किया. इस पर कई यूजर्स ने रिप्लाई लिखे लेकिन एक यूजर के रिप्लाई को देखकर सहवाग से भी रहा नहीं गया और उन्होंने उसे जवाब दे दिया.

सहवाग ने किया रिप्लाई

सहवाग ने भारत-पाकिस्तान के पुराने मैच का स्कोरकार्ड शेयर किया. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'स्कोरकार्ड को भूल जाइए. टीम इंडिया की इस प्लेइंग-XI के बारे में क्या कॉमन है. क्या कोई बता सकता है?' इस पर एक यूजर ने रिप्लाई में लिखा- टीम में केवल एक स्पिनर हरभजन सिंह हैं. सहवाग ने इसके जवाब में लिखा, 'हाहा, नहीं यार.. अनिल भाई गुस्सा करेंगे. टेस्ट क्रिकेट में भारत के महानतम मैच विनर.'

Forget the scorecard, one very interesting thing about this Indian 11.

Can you point out ? pic.twitter.com/1pQsNhOuDG

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 4, 2022