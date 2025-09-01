VIDEO: सहवाग ने थपथपाई पीठ... फाइनल से बाहर हुए बेटे आर्यवीर, वायरल हो रहा ये मस्ती वाला वीडियो
Advertisement
trendingNow12904914
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: सहवाग ने थपथपाई पीठ... फाइनल से बाहर हुए बेटे आर्यवीर, वायरल हो रहा ये मस्ती वाला वीडियो

DPL: टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर्स के बच्चे अक्सर सुर्खियां बटोरते दिखते हैं. अभी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के चर्चे थमें नहीं थे कि वीरेंद्र सहवाग और उनके बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है. दिल्ली प्रीमियर लीग के फाइनल में आर्यवीर सहवाग को टीम से बाहर रखा गया जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर अपने बेटे से बात करते दिखे.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 01, 2025, 04:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aryaveer Singh and Virender Sehwag
Aryaveer Singh and Virender Sehwag

DPL: टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर्स के बच्चे अक्सर सुर्खियां बटोरते दिखते हैं. अभी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के चर्चे थमें नहीं थे कि वीरेंद्र सहवाग और उनके बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है. दिल्ली प्रीमियर लीग के फाइनल में आर्यवीर सहवाग को टीम से बाहर रखा गया जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर अपने बेटे से बात करते दिखे. फाइनल के मौके पर अपने बेटे आर्यवीर के साथ सहवाग ने खुद एक दिल को छू लेने वाला पल साझा किया.

सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो

वीडियो में दोनों के साथ बातचीत और हंसते दिख रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सहवाग अपने बेटे आर्यवीर से मिलने नीचे मैदान में पहुंचे. दिल्ली प्रीमियर लीग में सहवाग ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करते हैं. फाइनल मुकाबले में वह युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद थे. आर्यवीर ने टूर्नामेंट में अपना डेब्यू ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ किया और धमाकेदार प्रदर्शन किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

डेब्यू पर की आतिशी बैटिंग

आर्यवीर ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए अपने डीपीएल डेब्यू में आक्रामक अंदाज में बैटिंग की थी. उन्होंने 16 गेंदों में 22 रन की पारी में चार चौके लगाएय. किंग्स ने 62 रनों से आराम से जीत हासिल की. लेकिन दिल्ली लायंस के खिलाफ आर्यवीर फाइनल मुकाबले से बाहर रहे. 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, लायंस को शुरुआत में ही झटका लगा जब सिमरजीत सिंह और अरुण पुंडीर ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.

ये भी पढे़ं.. Asia Cup से पहले छोड़ी कप्तानी... अचानक इस भारतीय का बड़ा फैसला, अब ये खिलाड़ी संभालेगा कमान

नितीश राणा जीत के हीरो

एलिमिनेटर में जीत के हीरो रहे नीतीश राणा इस मुकाबले में भी चमके और उन्होंने धुआंधार पारियों को अंजाम दिया.  उनकी टीम ने तीन विकेट महज 48 रन पर खो दिए थे. राणा ने धैर्य और नाबाद 79 रनों की पारी खेलकर पारी को संभाला और अपनी टीम को खिताबी जीत दिला दी. दिल्ली प्रीमियर लीग को एक नया चैंपियन मिला.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Virender Sehwag

Trending news

'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
;