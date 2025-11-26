टेस्ट में तिहरा शतक वनडे में डबल हंड्रेड, इन 2 दिग्गजों ने रचा है ये अनोखा कीर्तिमान, आसपास भी नहीं कोई

क्रिकेट जगत में बड़े-बड़े दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने अपने बल्ले से खूब तबाही मचाई है. टेस्ट और वनडे फॉर्मेट इस गेम का सबसे कठिन प्रारूप माना जाता है. इस फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करना बड़ी-बड़ी पारियां खेलना दर्शाता है आप किस दर्जे के खिलाड़ी हैं. क्रिकेट के दोनों ही फॉर्मेट ने एक से एक खूंखार खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अपने दमदार बल्लेबाजी के दम पर दुनिया भर में नाम कमाया है. आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जो कि केवल आजतक 2 खिलाड़ी अपने नाम कर पाए हैं. जी हां ये अनोखा रिकॉर्ड है वनडे और टेस्ट में दोहरा और तिहरा शतक लगाने का. आजतक क्रिकेट जगत में केवल 2 खिलाड़ी ऐसा कर पाए हैं.

वीरेंद्र सहवाग

भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम ये जबरदस्त रिकॉर्ड दर्ज है. वह ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. सहवाग अपनी सलामी बल्लेबाज के साथ तेज शुरुआत के लिए जाने जाते थे. वह जब तक मैदान पर रहते थे चौके और छक्के की झड़ी लगा देते थे. बता दें कि सहवाग ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ तिहरा शतक ठोका और वह वहीं नहीं रुके उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी तिहरा शतक ठोकने का कारनामा कर डाला. वह टेस्ट इतिहास में तिहरा शतक ठोकने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे.

बात करें वनडे फॉर्मेट की तो वीरेंद्र सहवाग के नाम डबल सेंचुरी भी काबिज है. सहवाग ने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में खेले गए मुकाबले में जबरदस्त पारी खेलते हुए अपने वनडे करियर की इकलौती डबल हंड्रेड ठोकी. सहवाग ने 149 गेंदों का सामना करते हुए 25 चौके और 7 छक्कों की मदद से 219 रनों की पारी खेल डाली. अपने वनडे करियर के दौरान खेले 251 मैचों में सहवाग ने 8273 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया. साथ ही उन्होंने 15 शतक और 38 अर्धशतक ठोके हैं.

क्रिस गेल

क्रिकेट इतिहास में ये कारनामा करने वाले खिलाड़ी का नाम है क्रिस गेल. जी हां वेस्टइंडीज के तूफानी सलामी बल्लेबाज गेल दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेस्ट में तिहरा शतक लगाने के साथ-साथ वनडे में भी डबल सेंचुरी जड़ने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है. बता दें कि गेल ने साल 2005 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में 317 रन बनाकर सभी के होश उड़ा दिए थे. साथ ही उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी 333 रनों की धमाकेदार पारी खेलने का रिकॉर्ड कायम किया.

गेल यहीं नहीं रूके बची कसर उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2015 के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 215 रनों की पारी खेल सभी को चौंका दिया. गेल ने अपने करियर की इकलौती वनडे की डबल सेंचुरी ठोक कर सभी को चकित कर दिया था. उन्होंने अपनी इस धमाकेदार पारी के दौरान 10 चौके और 16 छक्कों की मदद से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को खून के आंसू रुला कर रख दिए थे. इसी के साथ उन्होंने अपने नाम टेस्ट में तिहरा और वनडे डबल सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया.

