Advertisement
trendingNow13096069
Hindi Newsक्रिकेटकिंग कोहली का शिकार बनाकर लेना है आशीर्वाद.. पंजाब किंग्स के गेंदबाज का गजब सपना, टेनिस बॉल से बन गया स्टार

किंग कोहली का शिकार बनाकर लेना है आशीर्वाद.. पंजाब किंग्स के गेंदबाज का गजब सपना, टेनिस बॉल से बन गया स्टार

विराट कोहली, वो नाम जो दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है. भारत का हर क्रिकेट फैन कोहली से मिलने के सपने देखता है. वहीं, युवा गेंदबाज के हाथों को कोहली का विकेट लग जाए तो सोने में सुहागा जैसा होगा. कुछ ऐसा ही सपना देख रहे हैं पंजाब किंग्स के युवा गेंदबाज विशाल निषाद, जो कोहली का शिकार तो करना चाहते हैं लेकिन उनका आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli
Virat Kohli

विराट कोहली, वो नाम जो दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है. भारत का हर क्रिकेट फैन कोहली से मिलने के सपने देखता है. वहीं, युवा गेंदबाज के हाथों को कोहली का विकेट लग जाए तो सोने में सुहागा जैसा होगा. कुछ ऐसा ही सपना देख रहे हैं पंजाब किंग्स के युवा गेंदबाज विशाल निषाद, जो कोहली का शिकार तो करना चाहते हैं लेकिन उनका आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं. 20 साल के विशाल निषाद कोहली को अपना आदर्श मानते हैं. निषाद वही हैं जो टेनिस बॉल से खेलकर आज स्टार बन चुके हैं. उन्हें आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था.

क्या बोले निषाद?

निषाद ने कहा, 'विराट कोहली मेरे आदर्श हैं. अगर मुझे उनका विकेट लेने का मौका मिला, तो मैं उनका पैर छूऊंगा.'
विशाल ने कहा कि विराट कोहली ने ही मुझे क्रिकेट में आने को प्रेरित किया. मुझे उनका एटीट्यूड पसंद है. क्रिकेट शॉट्स में मुझे उनकी ड्राइव पसंद है। वह मेरे फेवरेट हैं. एक स्थानीय क्रिकेट लीग से पंजाब किंग्स तक की विशाल निषाद की यात्रा संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायी कहानी है. विशाल के यहां तक के सफर में उनके परिवार की भी अहम भूमिका रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

निषाद ने याद किया बीते दिन

बीते समय को याद करते हुए निषाद ने कहा, 'मुश्किल समय था. मैं अपने पिता के साथ जाता था और उनके काम में सहयोग करता था. मैंने तो यह भी सोचा था कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा. मेरी मां ने मुझसे कहा कि इसे छोड़ दो और कुछ और सीखो क्योंकि क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. मैंने उनसे कहा, 'मां, मैं यह जरूर करूंगा।' जब उन्होंने मेरा इरादा देखा, तो मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हो गया.'

ये भी पढ़ें.. 16 साल से अमर है रैना का ये महारिकॉर्ड, रोहित-कोहली से तो नहीं हो सका, कोई तोड़ पाएगा

कैसे जीरो से हीरो बने विशाल?

उन्होंने बताया, 'शुरू में, मैं टेनिस-बॉल क्रिकेट खेलता था. एक दोस्त ने मुझे थ्रो करते देखा और लेदर बॉल ट्राई करने का सुझाव दिया क्योंकि उसे मेरा एक्शन पसंद आया. उसके बाद, मैंने गंभीरता से अभ्यास करने का फैसला किया. मेरे कोच ने मुझसे तीन साल तक फीस नहीं ली. आखिरकार, मैंने उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय टी20 टूर्नामेंट खेला और अच्छा प्रदर्शन किया. टूर्नामेंट में दो साल खेलने के बाद, मैं यहां (पंजाब किंग्स के साथ) आ गया.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम