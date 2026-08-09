क्या टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर बनेंगे वीवीएस लक्ष्मण? दिग्गज के बयान से मिला बड़े प्लान का संकेत

टेस्ट क्रिकेट में भारत के सफल बल्लेबाजों में से एक रहे पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने खुद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर बड़ा बयान दिया है. वीवीएस लक्ष्मण ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि वह अजीत अगरकर की जगह टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर बनने की रेस में शामिल हैं. बता दें कि चीफ सेलेक्टर के तौर पर अजीत अगरकर का कार्यकाल धीरे-धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, जिससे हर दिन वीवीएस लक्ष्मण को लेकर नई-नई अटकलें लगाई जा रही हैं.
वीवीएस लक्ष्मण ने रविवार (9 अगस्त) को BCCI के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए साफ किया कि उन्होंने अपना कार्यकाल दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है. इससे यह साफ हो गया कि उनका फिलहाल पूरा ध्यान नए चीफ सेलेक्टर बनने पर नहीं, बल्कि 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में डेवलपमेंट पर ही है. रेवस्पोर्ट्ज के अनुसार वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, 'मैंने CoE में अपना कार्यकाल दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है.'
चीफ सेलेक्टर के तौर पर अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर 2026 में खत्म होगा. इसका मतलब है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को बड़ा फैसला लेना होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पास अब दो रास्ते हैं. अजीत अगरकर को या तो चीफ सेलेक्टर के पद पर बनाए रखा जाए या फिर उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को चीफ सेलेक्टर बनाया जाए, जिसकी अगुआई में सेलेक्शन कमिटी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम चुनेगी.
अगस्त की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थीं कि अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब यह पक्का नहीं है. कहा जा रहा था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अजीत अगरकर की जगह वीवीएस लक्ष्मण को लाने पर विचार कर रहा है, जो भारत के महान बल्लेबाज रहे हैं और अभी बेंगलुरु में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) के प्रमुख हैं. हालांकि, नई खबरों के मुताबिक वीवीएस लक्ष्मण अभी इस नौकरी में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं.
भारतीय क्रिकेट में ऐसी स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं. राहुल द्रविड़ कभी हेड कोच नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बाद में बने. फिर 2023 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ हेड कोच पद पर बने नहीं रहना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा के मनाने पर मान गए. इसी तरह, चीफ सेलेक्टर की नौकरी के लिए भी सभी विकल्प खुले हैं. जाहिर है, अगर अजीत अगरकर का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है, तो भारत के दूसरे पूर्व क्रिकेटर भी इस रोल के लिए दौड़ में शामिल हो सकते हैं.
वीवीएस लक्ष्मण साल 2024 में हेड कोच बनने की दौड़ में भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इसके बजाय दो साल के लिए CoE में नौकरी स्वीकार कर ली. रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया उनसे बात करने और मेंस टीम में खिलाड़ियों के चोटिल होने की बढ़ती घटनाओं का जायजा लेने के लिए CoE पहुंचे थे.