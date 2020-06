लक्ष्मण ने युवराज सिंह के 'अटूट साहस' को किया सलाम, ट्विटर पर कही ये बात

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने अपने पूर्व टीम साथी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) की तारीफ करते हुए कहा है कि शारीरिक रूप से मुश्किल वक्त से गुजरने के बावजूद खेल में उनकी उपलब्धियां बेहद शानदार रही हैं. युवराज ने कैंसर जैसी बीमारी से जूझने के बावजूद 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अहम योगदान दिया था. 2011 वर्ल्ड कप में युवराज 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने गए थे.

An inspiration to many through his successful conquest of cancer,it’s scarcely believable that @YUVSTRONG12 carried the team on his shoulders at the 2011 World Cup when gravely unwell. That he registered his highest ODI score after his recovery is tribute to his unwavering spirit pic.twitter.com/cRUBAGdBCu

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 7, 2020