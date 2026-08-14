वीवीएस लक्ष्मण को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, बनेंगे BCCI के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट? रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

भारत के पूर्व बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के मौजूदा हेड, वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सितंबर में अहम पदों पर फेरबदल की तैयारी कर रहा है.
'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक वीवीएस लक्ष्मण को 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' की भूमिका दी जा सकती है. सीनियर सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन के तौर पर अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला है और नेशनल टीम के कोचिंग सेटअप की भी समीक्षा हो रही है, ऐसे में बोर्ड कुछ बड़े बदलाव कर सकता है.
इस बीच, ऐसी खबरें भी हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अजीत अगरकर का कार्यकाल जून 2027 तक बढ़ा सकता है. इस कदम से बेंगलुरु में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में वीवीएस लक्ष्मण की मौजूदा जिम्मेदारियों काफी बढ़ोतरी हो जाएगी, जहां वह खिलाड़ियों के विकास और हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम की देखरेख कर रहे हैं. इस नियुक्ति के बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
वीवीएस लक्ष्मण पहले से ही भारत की सीनियर टीम के साथ काफी जुड़े रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अंतरिम कोच की भूमिका निभाते रहे हैं. हाल ही में, उन्होंने जिम्बाब्वे में युवा भारतीय टीम को T20I सीरीज में 3-0 से जीत दिलाई, जबकि इंग्लैंड दौरे के बाद गौतम गंभीर और उनके रेगुलर सपोर्ट स्टाफ को आराम दिया गया था. 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' का रोल वीवीएस लक्ष्मण को भारत के विशाल क्रिकेट ऑपरेशन्स के केंद्र में ला सकता है.
इस पद में सीनियर टीम, सेलेक्टर्स, कोच, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और भारतीय खिलाड़ियों का विकास आदि जिम्मेदारियां शामिल हैं. इससे टैलेंट की पहचान, खिलाड़ियों के विकास और हाई-परफॉर्मेंस प्लानिंग जैसे एरिया में बेहतर निरंतरता भी मिल सकती है. यह उस काम का स्वाभाविक विस्तार होगा जो वीवीएस लक्ष्मण पहले से ही CoE में कर रहे हैं, जहां उन्होंने सीनियर और खिलाड़ियों के विकास के लिए काम किया है.
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला है, जिससे ODI वर्ल्ड कप 2027 से पहले सेलेक्शन प्रोसेस के ढांचे पर सबकी नजरें टिकी हैं. भारत के हालिया नतीजों और कोचिंग सेटअप पर भी सवाल उठ रहे हैं. जिम्बाब्वे में वीवीएस लक्ष्मण के सफल अंतरिम कार्यकाल ने उनकी भविष्य की भूमिका के बारे में चर्चा को और बढ़ा दिया है, हालांकि उन्होंने खुद पहले संकेत दिया है कि उनका मेन फोकस CoE में अपने काम पर ही है.