सहवाग से पहले टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ देता भारत का ये धाकड़ बल्लेबाज, सिर्फ 19 रन से टूट गया सपना

भारत का एक बल्लेबाज ऐसा है जो टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग से भी पहले तिहरा शतक जड़ देता, लेकिन सिर्फ 19 रन से उसका यह सपना टूट गया. वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले तिहरा शतक जड़ने का कारनामा किया है. वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 29 मार्च 2004 को मुल्तान के मैदान पर तिहरा शतक जड़ते हुए 309 रनों की पारी खेली थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 23, 2025, 11:49 AM IST
भारत का एक बल्लेबाज ऐसा है जो टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग से भी पहले तिहरा शतक जड़ देता, लेकिन सिर्फ 19 रन से उसका यह सपना टूट गया. वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले तिहरा शतक जड़ने का कारनामा किया है. वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 29 मार्च 2004 को मुल्तान के मैदान पर तिहरा शतक जड़ते हुए 309 रनों की पारी खेली थी. वीरेंद्र सहवाग ने 375 गेंदों का सामना करते हुए 309 रनों की पारी खेली थी. वीरेंद्र सहवाग ने अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान 39 चौके और 6 छक्के उड़ाए थे.

सहवाग से पहले तिहरा शतक जड़ देता ये धाकड़ बल्लेबाज

दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण के पास वीरेंद्र सहवाग से भी पहले भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने का मौका था, लेकिन वह सिर्फ 19 रन से चूक गए. वीवीएस लक्ष्मण ने साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 281 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. वीवीएस लक्ष्मण ने 452 गेंदों पर 281 रनों की पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था. वीवीएस लक्ष्मण ने इस दौरान 44 चौके लगाए थे. वीरेंद्र सहवाग से पहले टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड वीवीएस लक्ष्मण के नाम दर्ज था. वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 29 मार्च 2004 को 309 रनों की पारी खेलते हुए वीवीएस लक्ष्मण का रिकॉर्ड तोड़ा था.

भारत की ओर से सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज

1. वीरेंद्र सहवाग 319 रन, विरुद्ध - साउथ अफ्रीका (साल 2008)

2. वीरेंद्र सहवाग 309 रन, विरुद्ध - पाकिस्तान (साल 2004)

3. करुण नायर, 303 रन, विरुद्ध - इंग्लैंड (साल 2016)

4. वीरेंद्र सहवाग 293 रन, विरुद्ध - श्रीलंका (साल 2009)

5. वीवीएस लक्ष्मण 281 रन, विरुद्ध - ऑस्ट्रेलिया (साल 2001)

भारत के लिए किस-किस बल्लेबाज ने ठोका तिहरा शतक

वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ चुके हैं. वीरेंद्र सहवाग ने एक तिहरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरा तिहरा शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया है. वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2004 में मुल्तान के मैदान पर 309 रनों की पारी खेली थी. जबकि साल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में 319 रन का ऐतिहासिक स्कोर बनाया था. वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए तिहरा शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज करुण नायर हैं. करुण नायर ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में 303 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

वीवीएस लक्ष्मण की पारी देख कांप गए थे कंगारू

साल 2001 में खेले गए ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन से हराया था.फॉलोओन खेलने के बावजूद भारत ने यह टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया था. वीवीएस लक्ष्मण की पारी के बारे में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन कप्तान स्टीव वॉ ने कहा था, 'कोलकाता में हमारे खिलाफ उन्होंने (लक्ष्मण) जो 280 के आस-पास रन बनाए, वह शायद मेरी देखी हुई सबसे अच्छी टेस्ट इनिंग्स हैं. हम उन्हें आउट करना चाहते थे, लेकिन एक कैप्टन के तौर पर मेरे पास आइडिया और ऑप्शन खत्म हो गए थे. ज्यादा कुछ करने को नहीं बचा था और उन्होंने (लक्ष्मण) शेन वॉर्न और हर बॉलर को बेइज्जत करते हुए खेला. वह एक ऐसी इनिंग थी जो लगभग सुपर-ह्यूमन द्वारा खेली गई थी, इसलिए आपको आराम से बैठकर उसकी तारीफ करनी चाहिए.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

VVS Laxman

