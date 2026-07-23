टीम इंडिया के लिए लकी साबित हुए वीवीएस लक्ष्मण, श्रेयस अय्यर ने चखा जीत का स्वाद, बतौर कोच कैसा है रिकॉर्ड?

भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे दौरे की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ की है. पिछले 10 में से 8 मुकाबले हारने के बाद टीम इंडिया पर काफी दबाव था. लेकिन, हरारे में खेले गए पहले T20I को भारत ने 7 विकेट से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इसके साथ ही बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत का स्वाद चख लिया है. इससे पहले उनकी कप्तानी में भारत को लगातार 6 T20I में हार का सामना करना पड़ा था. जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर को आराम दिया गया है और उनकी अनुपस्थिति में पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण ये भूमिका निभा रहे हैं.