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टीम इंडिया के लिए लकी साबित हुए वीवीएस लक्ष्मण, श्रेयस अय्यर ने चखा जीत का स्वाद, बतौर कोच कैसा है रिकॉर्ड?

पिछले 10 में से 8 मैचों में मिली हार को पीछे छोड़कर टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे दौरे की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ की है. हरारे में खेले गए पहले T20I को भारत ने 7 विकेट से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इसके साथ ही बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत का स्वाद चख लिया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 23, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:44 PM IST
टीम इंडिया के लिए लकी साबित हुए वीवीएस लक्ष्मण, श्रेयस अय्यर ने चखा जीत का स्वाद, बतौर कोच कैसा है रिकॉर्ड?
Image Credit: बतौर हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण का रिकॉर्ड कैसा है? (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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