टीम इंडिया के लिए लकी साबित हुए वीवीएस लक्ष्मण, श्रेयस अय्यर ने चखा जीत का स्वाद, बतौर कोच कैसा है रिकॉर्ड?

भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे दौरे की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ की है. पिछले 10 में से 8 मुकाबले हारने के बाद टीम इंडिया पर काफी दबाव था. लेकिन, हरारे में खेले गए पहले T20I को भारत ने 7 विकेट से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इसके साथ ही बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत का स्वाद चख लिया है. इससे पहले उनकी कप्तानी में भारत को लगातार 6 T20I में हार का सामना करना पड़ा था. जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर को आराम दिया गया है और उनकी अनुपस्थिति में पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण ये भूमिका निभा रहे हैं.
ये कहना गलत नहीं होगा कि वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया और खासकर कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए लकी साबित हुए हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन को पीछे छोड़कर भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है. आइए नजर डालते हैं कि बतौर हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण का रिकॉर्ड कैसा रहा है.
व्यस्त शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर को आराम दिया है, इसलिए जिम्बाब्वे में कोचिंग स्टाफ की कमान वीवीएस लक्ष्मण संभाल रहे हैं. गौतम गंभीर अब श्रीलंका के खिलाफ अगस्त में होने वाली अहम टेस्ट सीरीज में बतौर हेड कोच टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम में वापसी करेंगे.
बता दें कि जब भी वीवीएस लक्ष्मण को कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें काफी सफलता मिली है. उन्होंने सबसे पहले आयरलैंड के खिलाफ 2022 में दो मैचों की T20I सीरीज में भारत को गाइड किया, जिसमें मेहमान टीम ने 2-0 से आसानी से सीरीज जीती. इसके बाद उन्होंने 2022 एशिया कप में टीम की कमान संभाली, जिसमें भारत ने अपने पांच में से तीन मैच जीते. हालांकि टीम फाइनल में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गई, लेकिन लक्ष्मण को उनकी शांत कोचिंग और युवा खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए तारीफ मिली.
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 2022 की जिम्बाब्वे वनडे सीरीज थी, जिसमें भारत ने 3-0 से शानदार जीत हासिल की. 2023 में, उन्होंने हांग्जो में एशियाई खेलों में युवा भारतीय टीम को गोल्ड मेडल जिताया और अपने कोचिंग करियर में एक और उपलब्धि जोड़ी.
लक्ष्मण ने भारत के 2024 के जिम्बाब्वे T20I दौरे की भी देखरेख की, जहां शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा टीम ने शुरुआती हार से उबरते हुए 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम की. जब भी लक्ष्मण ने यह भूमिका निभाई है, उन्होंने अच्छे नतीजे दिए हैं. अब उनका लक्ष्य अपने शानदार कोचिंग रिकॉर्ड को बनाए रखना होगा.
|वर्ष
|टीम / प्रतिद्वंद्वी
|दौरा / टूर्नामेंट
|सीरीज / टूर्नामेंट का परिणाम
|2022
|आयरलैंड
|भारत का आयरलैंड दौरा
|भारत 2-0 से विजेता
|2022
|बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट
|एशिया कप
|भारत सुपर-4 से बाहर
|2023
|बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट
|एशियन गेम्स
|स्वर्ण पदक (चैंपियन)
|2024
|जिम्बाब्वे
|भारत का जिम्बाब्वे दौरा
|भारत 4-1 से विजेता
भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा T20I मुकाबला 25 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. इस सीरीज को आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं.