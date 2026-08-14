Add Zee Business As A Preferred Source
App

Analysis: वीवीएस लक्ष्मण के 'डायरेक्टर' बनने से बदल जाएगी टीम इंडिया की तस्वीर, क्या कम होगी अगरकर-गंभीर की ताकत?

VVS Laxman BCCI Director of Cricket: बीसीसीआई में 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' के पद से क्या बदलेगी गौतम गंभीर की भूमिका? जानें कैसे वीवीएस लक्ष्मण का नया रोल भारतीय टीम के प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देगा.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 14, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:49 PM IST
Analysis: वीवीएस लक्ष्मण के 'डायरेक्टर' बनने से बदल जाएगी टीम इंडिया की तस्वीर, क्या कम होगी अगरकर-गंभीर की ताकत?
Image Credit: वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर. AI Generated Image

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सुलगते नगालैंड में क्या है कुकी-नागा गुटों के संघर्ष की वजह? SC को करनी पड़ी अपील
2
3
4
5