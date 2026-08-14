Analysis: वीवीएस लक्ष्मण के 'डायरेक्टर' बनने से बदल जाएगी टीम इंडिया की तस्वीर, क्या कम होगी अगरकर-गंभीर की ताकत?

VVS Laxman BCCI Director of Cricket: भारतीय क्रिकेट एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वीवीएस लक्ष्मण को 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' बनाने का मन बना लिया है. 2014 से 2016 तक पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री टीम इंडिया के डायरेक्टर जरूर थे, लेकिन वह 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' नहीं थे. शास्त्री सिर्फ टीम के ही डायरेक्टर थे. ऐसे में बीसीसीआई लक्ष्मण को नया पद देकर चौंकाने के लिए तैयार है. लक्ष्मण बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को संभालना जारी रखेंगे और उनके अनुबंध को दो साल के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन उनकी नई पदवी एक एकीकृत प्रणाली तैयार करेगी.
बीसीसीआई ने जूनियर क्रिकेट, खिलाड़ियों के रिहैब, स्टाफ की नियुक्तियों, चयन समिति और सीनियर पुरुष टीम के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया है. 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में लक्ष्मण के नाम का आधिकारिक ऐलान हो सकता है. अब सबसे बड़ा सवाल है कि लक्ष्मण की शक्तियां कितनी होंगी? क्या वह मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे? क्या वह इनदोनों के फैसलों को पलट सकेंगे?
लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट के टैलेंट डेवलपमेंट इकोसिस्टम के एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं. उन्होंने जूनियर टीमों, पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए करियर पथ और CoE में उच्च-प्रदर्शन कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है. लक्ष्मण ने अक्सर विश्राम अवधि के दौरान सीनियर टीम के लिए अंतरिम कोच के रूप में भी काम किया है, जैसे कि जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे में एक युवा टीम को 3-0 से टी20 सीरीज जिताना. प्रस्तावित बदलावों के तहत, लक्ष्मण की भूमिका एक 'मैक्रो-लेवल' के निदेशक पद में बदल जाएगी, जो उन्हें घरेलू क्रिकेट, CoE, राष्ट्रीय चयन पैनल और टीम प्रबंधन के बीच के अंतर को पाटने में मदद करेगी.
लक्ष्मण की संभावित नियुक्ति का समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर में समाप्त होने वाला है. अगरकर की स्थिति पिछले कुछ महीनों में कड़ी जांच के दायरे में रही है, विशेष रूप से वनडे जैसे प्रारूपों में टीम के बदलावों को लेकर. 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' की भूमिका के साथ, CoE के खेल विज्ञान, चोट प्रबंधन और चयन समिति के बीच का परिचालन पुल अधिक औपचारिक हो जाएगा. यह नया ढांचा प्रभावी रूप से लक्ष्मण को मुख्य कोच और चयन प्रमुख दोनों से ऊपर एक उच्च प्रशासनिक अधिकार देगा.
ढांचागत पदानुक्रम में बदलाव के बावजूद, रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि अजीत अगरकर या गौतम गंभीर के लिए कोई तत्काल जोखिम नहीं है. दोनों 2027 विश्व कप चक्र तक अपनी वर्तमान भूमिकाओं में बने रहने के लिए तैयार हैं और अगरकर के कार्यकाल को जून 2027 तक बढ़ाने की भी चर्चा है. गौतम गंभीर ने आक्रामक और उच्च-प्रदर्शन वाले क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य कोच का पद संभाला था. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में खराब नतीजों के कारण उन पर दबाव बढ़ा है. लक्ष्मण के आने से वह पूरी तरह से टीम के प्रदर्शन पर ध्यान दे सकते हैं.
लक्ष्मण के नए रोल में स्टाफ की नियुक्तियों और उच्च-प्रदर्शन योजनाओं की देखरेख करना भी शामिल होगा. इसके तहत दौरों के बाद की रिपोर्ट और रणनीतिक मूल्यांकन अब एक एकीकृत प्रशासनिक चैनल के माध्यम से होंगे. इससे टीम प्रबंधन के लिए जवाबदेही की एक नई परत जुड़ेगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि टीम की लंबी अवधि की योजनाएं मैदान पर किए जा रहे प्रदर्शन के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं.
'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' पद की संभावित शुरुआत भारतीय क्रिकेट प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसके जरिए जमीनी स्तर के क्रिकेट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के ढांचे को सीधे अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति और गौतम गंभीर के कोचिंग सेटअप से जोड़ा जाएगा. बीसीसीआई का लक्ष्य कामकाज की कमियों को दूर करना है. हालांकि, लक्ष्मण सबसे ऊपर होंगे, लेकिन उनका मुख्य काम खिलाड़ी के विकास और टैलेंट की पहचान को एकजुट करना है, ताकि 2027 के वैश्विक टूर्नामेंटों के लिए टीम पूरी तरह तैयार रहे.