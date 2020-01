लक्ष्मण ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया, 'परीक्षा पर चर्चा' में दी थी यह मिसाल

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण (V.V.S. Laxman) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को शुक्रिया कहा है. पीएम ने सोमवार 20 जनवरी को ‘परीक्षा पे चर्चा’ के दौरान वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की मशहूर साझेदारी का जिक्र किया था.

‘परीक्षा पे चर्चा’ के दौरान पीएम ने खेल और खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे निराशा से उबरकर जीत की ओर बढ़ा जा सकता है. उन्होंने छात्रों से चर्चा के दौरान वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की 376 रन की साझेदारी का जिक्र किया था जिसके दम पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकी.

यह भी पढ़ें: INDvsNZ 2nd T20: ऑकलैंड में भारत के अजेय रिकॉर्ड को क्या तोड़ पाएगी न्यूजीलैंड

वीवीएस ने अपने ट्वीट में कहा, "नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट की कहानी शेयर करने और युवा छात्रों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद. जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि आप अपने लक्ष्यों का स्पष्ट रखें और उनके लिए दृढ़ निश्चय बनाएं. खुद की किसी भी तुलना नहीं करें.

Thank you very much @narendramodi ji for sharing the story of historic Kolkata Test Match & inspiring young students. To students preparing for exams, my humble advice would be to be clear about your goals & be determined to make it happen & do not compare yourself with anyone. pic.twitter.com/FPOmq6soMB

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 25, 2020