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'पाकिस्तान ही है सबसे मजबूत टीम...', भारत से शर्मनाक हार के बाद भी भ्रम में वहाब रियाज, बचकाने बयान से कराई जगहंसाई

Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम 55 रनों पर सिमट गई. इस करारी हार के बाद भी पाकिस्तान के मेंटर वहाब रियाज ने टीम का बचाव किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 06, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:04 PM IST
'पाकिस्तान ही है सबसे मजबूत टीम...', भारत से शर्मनाक हार के बाद भी भ्रम में वहाब रियाज, बचकाने बयान से कराई जगहंसाई
Image Credit: भारत बनाम पाकिस्तान महिला एशिया कप.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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