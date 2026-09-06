'पाकिस्तान ही है सबसे मजबूत टीम...', भारत से शर्मनाक हार के बाद भी भ्रम में वहाब रियाज, बचकाने बयान से कराई जगहंसाई

Women's Asia Cup 2026: दुबई में खेले गए महिला एशिया कप के लीग स्टेज मुकाबले में भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद भी पाकिस्तान टीम के मेंटर वहाब रियाज का बड़बोलापन कम नहीं हुआ है. उन्होंने अपनी टीम का बचाव करने के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिससे पाकिस्तान की जगहंसाई हो गई. फातिमा सना की कप्तानी वाली टीम 55 रनों पर ही ढेर हो गई और भारत ने 8.4 ओवर में 57 रन बनाकर मैच को जीत लिया.
वहाब रियाज ने इस हार के बाद अपनी टीम का खुलकर बचाव किया है. उनका अब भी मानना है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सबसे मजबूत और बेहतरीन टीम है. वह ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है. पाकिस्तान की पारी में तो सिर्फ दोनों ओपनर्स ही दहाई का आंकड़ा पार कर पाए थे. 8 बल्लेबाज सिंगल डिजिट में पवेलियन लौटे थे.
टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के इतिहास में यह पाकिस्तान महिला टीम का अब तक का सबसे कम स्कोर (55 रन) है. भारतीय टीम ने इस आसान लक्ष्य को 9 ओवर के भीतर ही 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए आसानी से हासिल कर लिया. यह टीम इंडिया की लगातार तीसरी जीत थी. वह ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है.
करारी शिकस्त के बाद पत्रकारों से बातचीत में वहाब रियाज ने कहा, ''मेरा मानना है कि हमारी टीम की सभी खिलाड़ी बेहद प्रतिभाशाली हैं, उन्हें बस खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है.'' उन्होंने आगे कहा, "हमारा अगला मैच हांगकांग के खिलाफ है. हम वापस जाएंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत के खिलाफ हमसे क्या गलतियां हुईं. हम उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे. मेरा अब भी यही मानना है कि इस एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के लिए पाकिस्तान सबसे बेहतरीन टीम है क्योंकि यहां के हालात हमारे अनुकूल हैं.''
टी20 विश्व कप के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट द्वारा किए गए बड़े बदलावों पर पूर्व कप्तान सना मीर ने तीखी आलोचना की थी. पाकिस्तान ने 7 खिलाड़ी बदले थे. वहाब रियाज ने इस आलोचना पर असहमति जताते हुए कहा कि ये बदलाव भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए हैं, क्योंकि पहले खेल रहे खिलाड़ी लगातार विश्व कप और एशिया कप खेलने के बावजूद नतीजे नहीं दे पा रहे थे. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन लड़कियों को बाहर किया गया है, वे प्रदर्शन नहीं कर पा रही थीं और नए चेहरों को टीम में लाना पूरी तरह से सही कदम था.
वहाब रियाज की उम्मीदों और सकारात्मकता के बावजूद पाकिस्तान के सामने ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है. फिलहाल दो मैचों में दो अंकों के साथ पाकिस्तानी टीम थाईलैंड के बराबर खड़ी है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे हांगकांग के खिलाफ अपने आखिरी लीग मैच में हर हाल में हार से बचना होगा.