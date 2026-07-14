आंखें तरस गई थी... 968 दिन बाद भारत के लिए ODI खेलेगा ये स्टार खिलाड़ी, कोहली-रोहित से कम नहीं रुतबा

India vs England ODI: कहते हैं 'इंतजार का फल मीठा होता है'. इस स्टार भारतीय खिलाड़ी को एकदिवसीय क्रिकेट में खेलते देखने के लिए फैंस की आंखें तरस गई थी, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है. जहां, टीम इंडिया के लिए ये अच्छी खबर है, वहीं इस खिलाड़ी की वापसी से इंग्लैंड टीम में खलबली मचनी भी तय है. हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के प्रीमियम तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की, जो करीब 1000 दिन के बाद ODI खेलने वाले हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 14 जुलाई को होगी.
बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में जहां करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी, वहीं बुमराह को एक्शन में देखने के लिए भी फैंस बेताब हैं. आपको ये जानकर झटका लगेगा कि बुमराह ने भारत के लिए आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 2023 के विश्व कप के फाइनल में खेला था.
968 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भारतीय फैंस जसप्रीत बुमराह को 50-ओवर मैच खेलते दिखेंगे. इस दौरान उन्होंने कई टेस्ट और T20I मुकाबले खेले, लेकिन ODI में उन्हें लगातार आराम दिया गया. अब टीम इंडिया की नजर अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप पर है, जिसमें बुमराह का रोल अहम होने वाला है. इंग्लैंड की पिचों पर वो इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं.
भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह 'गो टू बॉलर' हैं. जब भी टीम को विकेट की तलाश होती है, कप्तान गेंद जस्सी को थमाते हैं और बुमराह उन्हें निराश नहीं करते. दाएं हाथ के प्रीमियम गेंदबाज ने 2016 में ODI क्रिकेट में डेब्यू किया था. उसके बाद से वो कभी टीम से ड्रॉप नहीं हुए, बल्कि बाहर होने की वजह सिर्फ वर्क लोड मैनेजमेंट रही. बुमराह ने भारत के लिए अब तक 89 वनडे खेला है और 23.55 की औसत से 149 विकेट चटकाए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट है.
जसप्रीत बुमराह की वापसी के अलावा फैंस की नजर टीम इंडिया के दो सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी होगी. दोनों अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत को 0-4 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. अब शुभमन गिल की अगुवाई में भारत की ODI टीम अंग्रेजों से बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है.
इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़