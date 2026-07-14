आंखें तरस गई थी... 968 दिन बाद भारत के लिए ODI खेलेगा ये स्टार खिलाड़ी, कोहली-रोहित से कम नहीं रुतबा

India vs England ODI: कहते हैं 'इंतजार का फल मीठा होता है'. इस स्टार भारतीय खिलाड़ी को एकदिवसीय क्रिकेट में खेलते देखने के लिए फैंस की आंखें तरस गई थी, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है. जहां, टीम इंडिया के लिए ये अच्छी खबर है, वहीं इस खिलाड़ी की वापसी से इंग्लैंड टीम में खलबली मचनी भी तय है. हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के प्रीमियम तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की, जो करीब 1000 दिन के बाद ODI खेलने वाले हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 14 जुलाई को होगी.