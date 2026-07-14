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आंखें तरस गई थी... 968 दिन बाद भारत के लिए ODI खेलेगा ये स्टार खिलाड़ी, कोहली-रोहित से कम नहीं रुतबा

बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच में जहां करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी, वहीं बुमराह को एक्शन में देखने के लिए भी फैंस बेताब हैं. आपको ये जानकर झटका लगेगा कि बुमराह ने भारत के लिए आखिरी ODI मैच 2023 के विश्व कप के फाइनल में खेला था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 14, 2026, 04:34 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:52 AM IST
आंखें तरस गई थी... 968 दिन बाद भारत के लिए ODI खेलेगा ये स्टार खिलाड़ी, कोहली-रोहित से कम नहीं रुतबा
Image Credit: (AI Graphic) 968 दिन बाद भारत के लिए ODI खेलेगा ये स्टार खिलाड़ीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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