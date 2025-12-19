Advertisement
IND vs SA: इंतजार खत्म.. संजू सैमसन की हो गई धांसू एंट्री, आखिरी मैच में प्लेइंग-XI में बड़े बदलाव

IND vs SA: इंतजार खत्म.. संजू सैमसन की हो गई धांसू एंट्री, आखिरी मैच में प्लेइंग-XI में बड़े बदलाव

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है. सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल खराब फॉर्म के चलते सवालिया निशान बने हुए थे. लखनऊ में ही उनके ड्रॉप होने की खबर थी, लेकिन आखिरी मैच में पुष्टि हुई की इंजरी के चलते शुभमन प्लेइंग-XI से बाहर हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:05 PM IST
IND vs SA
IND vs SA

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है. सीरीज में टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल खराब फॉर्म के चलते सवालिया निशान बने हुए थे. लखनऊ में ही उनके ड्रॉप होने की खबर थी, लेकिन आखिरी मैच में पुष्टि हुई की इंजरी के चलते शुभमन प्लेइंग-XI से बाहर हैं. शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन की वापसी हो चुकी है. इस मैच में टीम इंडिया पुराने ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ एक्शन में नजर आएगी. 

साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस

साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडेन मारक्रम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया. सूर्यकुमार यादव ने बल्लेबाजी मिलने पर कहा, 'हम पहले बैटिंग करना चाहते थे. विकेट अच्छा दिख रहा है, ओस नहीं पड़ेगी और हम बोर्ड पर रन बनाना चाहते हैं. स्टेडियम लगभग भरा हुआ लग रहा है. देखते हैं हमें इस गेम से क्या चाहिए, हाँ, सीरीज दांव पर है, लेकिन यह खुद को एक्सप्रेस करने और गेम को एन्जॉय करने के बारे में है.'

भारतीय टीम में बड़े बदलाव

उन्होंने भारतीय टीम में बदलाव के बारे में बात करते हुए बताया, 'हर्षित की जगह बुमराह आए हैं, कुलदीप की जगह वाशिंगटन सुंदर आए हैं और गिल को लखनऊ में थोड़ी चोट लगी थी, इसलिए संजू सैमसन आए हैं.' शुभमन गिल इस साल टी20 में बेहद खराब फॉर्म से गुजरे हैं. गिल के बल्ले से पूरे साल में गिल के बल्ले से एक भी फिफ्टी नहीं निकली है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैचों में गिल के बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकली. जिसके चलते संजू सैमसन की प्लेइंग-XI में एंट्री के लिए शोर तेज देखने को मिला था.

ये भी पढ़ें.. IND U19 vs SL U19: सेमीफाइनल में वैभव-आयुष फेल.. नई जोड़ी ने कर दिया कमाल, फाइनल में भारत

भारत की प्लेइंग-XI 

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (डब्ल्यू), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह.

अफ्रीका की प्लेइंग-XI

 क्विंटन डी कॉक (W), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (C), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यान्सन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमै.न

 

