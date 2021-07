Sri Lanka के इस क्रिकेटर ने की Sachin Tendulkar की बराबरी, Birthday पर बनाया ये खास रिकॉर्ड

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ श्रीलंका (Sri Lanka) ने तीसरे और आखिरी टी-20 मुकाबले में न सिर्फ 7 विकेट से जीत दर्ज की बल्कि सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा जमाया. इस मैच में वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) ने बेहतरीन गेंदबाजी की

वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) ने अपने 24वें बर्थडे के दिन 4 ओवर के स्पैल में महज 9 रन देकर 4 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. ये टी-20 इंटरनेशनल में किसी भी आईसीसी के फुट टाइम मेंबर देश के बॉलर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है.



वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) को उनकी इस शानदार गेंदबाजी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' और 'मैन ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड से नवाजा गया. इसके साथ ही उन्होंने भारत के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपने बर्थडे के दिन 24 अप्रैल 1998 को शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोका-कोला कप के फाइनल में 134 रनों की यादगार पारी खेली थी. इसकी बदौलत उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' और 'मैन ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड दिया गया था.

Wanindu Hasaranga is the Player of the Match & the Player of the Series on his birthday. The only other person I remember who was Player of the Match & Player of the Series on his birthday: Sachin Tendulkar in 1998 in Sharjah #SLvIND

— Sarang Bhalerao (@bhaleraosarang) July 29, 2021