ईंट का जवाब पत्थर से... हसरंगा से पंगा पाकिस्तानी गेंदबाज को पड़ा भारी, सरेआम हुआ शर्मशार
Advertisement
trendingNow12934218
Hindi Newsक्रिकेट

ईंट का जवाब पत्थर से... हसरंगा से पंगा पाकिस्तानी गेंदबाज को पड़ा भारी, सरेआम हुआ शर्मशार

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहे एशिया कप के एशिया कप के सुपर4 राउंड में पाकिस्तान ने मैच में पकड़ बना रखी है. पाकिस्तान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को 133 रनों पर रोक दिया.अबरार ने विकेट लेने के बाद ऐसी हरकत की जो की किसी भी खिलाड़ी का अपमान करने के बराबर है. उन्होंने वानिंदु हसरंगा के सेलिब्रेशन की कॉपी करते हुए उन्हें चिढ़ाने की शर्मनाक हरकत की,जिसके जवाब में हसरंगा ने उन्हें भी मॉक  कर बदला लिया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Wanindu Hasranga
Wanindu Hasranga

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहे एशिया कप के एशिया कप के सुपर4 राउंड में पाकिस्तान ने मैच में पकड़ बना रखी है. पाकिस्तान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को 133 रनों पर रोक दिया. श्रीलंका की बल्लेबाजी बेहद खराब रही. अबरार ने विकेट लेने के बाद ऐसी हरकत की जो की किसी भी खिलाड़ी का अपमान करने के बराबर है. उन्होंने वानिंदु हसरंगा के सेलिब्रेशन की कॉपी करते हुए उन्हें चिढ़ाने का काम किया है, जवाब में श्रीलंका के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने विकेट झटकर अबरार के सेलिब्रेशन को कॉपी करते हुए बदला निकाला.

अबरार की शर्मनाक हरकत
अबरार ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शुभमन गिल को आउट करने के बाद भी ऐसी सेलिब्रेशन की थी, जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे थे. अब एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ उनका सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया पर आग पकड़ ली है. उन्होंने वानिंदु हसरंगा को आउट करने के बाद उनके सेलिब्रेशन को कॉपी करते हुए उन्हें चिढ़ाने का प्रयास किया. हालांकि, हसरंगा ने उसपर रिएक्ट नहीं करते हुए पवेलियन की तरफ आगे बढ़ गए. दरअसल, श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा जब भी विकेट लेते हैं वो घंटी बजाने का इशारा करते हुए विकेट को सेलिब्रेट करते हैं. 

ये भी पढ़ें:हार्दिक पांड्या रचेंगे टी20I क्रिकेट का सबसे बड़ा इतिहास,  ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले खिलाड़ी

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान की अच्छी गेंदबाजी
श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 133 रन बना सकी. पाकिस्तान ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा कमिंडु हसरंगा ने 50 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट और हुसैन तलत  ने 2 हरिस रउफ ने 2 और अबरार ने 1 विकेट हासिल किया. देखना दिलचस्प होगा मैच किस टीम के नाम रहता है. आज के मैच में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो जाएगी. 

हसरंगा ने लिया बदला
अबरार अहमद के हसरंगा को चिढ़ाए जाने पर उन्होंने शानदार तरीके से जवाब दिया है. हसरंगा ने पहले फखर का कैच लपकते हुए अबरार को उनके सेलिब्रेशन को लेकर चिढ़ाया. उसके बाद ये सिलसिल यही नहीं रूका उन्होंने कप्तान सलमान अगा को आउट करने के बाद पूरी तरह से बदला निकाला और अबरार अहमद के सेलिब्रेशन को दोहराते हुए उन्हें चिढ़ाया, जिसे ड्रेसिंग रुम में बैठे अबरार अहमद भी देख कर मुस्करा पड़े.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Wanindu HasarangaAbrar Ahmed

Trending news

जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
;