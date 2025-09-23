ईंट का जवाब पत्थर से... हसरंगा से पंगा पाकिस्तानी गेंदबाज को पड़ा भारी, सरेआम हुआ शर्मशार

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहे एशिया कप के एशिया कप के सुपर4 राउंड में पाकिस्तान ने मैच में पकड़ बना रखी है. पाकिस्तान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को 133 रनों पर रोक दिया. श्रीलंका की बल्लेबाजी बेहद खराब रही. अबरार ने विकेट लेने के बाद ऐसी हरकत की जो की किसी भी खिलाड़ी का अपमान करने के बराबर है. उन्होंने वानिंदु हसरंगा के सेलिब्रेशन की कॉपी करते हुए उन्हें चिढ़ाने का काम किया है, जवाब में श्रीलंका के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने विकेट झटकर अबरार के सेलिब्रेशन को कॉपी करते हुए बदला निकाला.

अबरार की शर्मनाक हरकत

अबरार ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शुभमन गिल को आउट करने के बाद भी ऐसी सेलिब्रेशन की थी, जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे थे. अब एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ उनका सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया पर आग पकड़ ली है. उन्होंने वानिंदु हसरंगा को आउट करने के बाद उनके सेलिब्रेशन को कॉपी करते हुए उन्हें चिढ़ाने का प्रयास किया. हालांकि, हसरंगा ने उसपर रिएक्ट नहीं करते हुए पवेलियन की तरफ आगे बढ़ गए. दरअसल, श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा जब भी विकेट लेते हैं वो घंटी बजाने का इशारा करते हुए विकेट को सेलिब्रेट करते हैं.

पाकिस्तान की अच्छी गेंदबाजी

श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 133 रन बना सकी. पाकिस्तान ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा कमिंडु हसरंगा ने 50 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट और हुसैन तलत ने 2 हरिस रउफ ने 2 और अबरार ने 1 विकेट हासिल किया. देखना दिलचस्प होगा मैच किस टीम के नाम रहता है. आज के मैच में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो जाएगी.

हसरंगा ने लिया बदला

अबरार अहमद के हसरंगा को चिढ़ाए जाने पर उन्होंने शानदार तरीके से जवाब दिया है. हसरंगा ने पहले फखर का कैच लपकते हुए अबरार को उनके सेलिब्रेशन को लेकर चिढ़ाया. उसके बाद ये सिलसिल यही नहीं रूका उन्होंने कप्तान सलमान अगा को आउट करने के बाद पूरी तरह से बदला निकाला और अबरार अहमद के सेलिब्रेशन को दोहराते हुए उन्हें चिढ़ाया, जिसे ड्रेसिंग रुम में बैठे अबरार अहमद भी देख कर मुस्करा पड़े.