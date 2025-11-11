Advertisement
PAK vs SL: हसरंगा के सामने जीत की भीख मांगता रहा पाकिस्तान.. 47वें ओवर में ली राहत की सांस, 1-0 से बढ़त

PAK vs SL: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच बेहद रोमांचक रहा. पाकिस्तान ने रावलपिंडी में जीत की नींव रख ली थी. लेकिन श्रीलंका के धुआंधार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा पाकिस्तान के गेंदबाजों को जीत की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. हसरंगा के सामने पाकिस्तान जीत के लिए फड़फड़ाता नजर आया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:58 PM IST
PAK vs SL: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच बेहद रोमांचक रहा. पाकिस्तान ने रावलपिंडी में जीत की नींव रख ली थी. लेकिन श्रीलंका के धुआंधार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा पाकिस्तान के गेंदबाजों को जीत की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. हसरंगा के सामने पाकिस्तान जीत के लिए फड़फड़ाता नजर आया. पाकिस्तान की लाज सलमान अली आगा ने बचाई जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली और टीम के स्कोर को 299 तक पहुंचा दिया था. 

श्रीलंका ने जीता था टॉस

श्रीलंका ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान ने 32 रन बनाकर टीम को ठीक-ठाक शुरुआत दी. बाबर आजम ने 29 रन की पारी खेली. रिजवान का फ्लॉप शो जारी रहा और महज 5 रन बनाकर आउट हो गए. सलमान अली आगा ने खूंटा गाड़ा और 105 रन की पारी खेली. दूसरे छोर पर हुसैन तलत ने अर्धशतक ठोक उनका साथ दिया और 62 रन ठोक टीम के स्कोर को 299 तक पहुंचा दिया. 

श्रीलंका दी कांटे की टक्कर

श्रीलंका की टीम 300 रन का पीछा करने उतरी और ओपनर्स ने 85 रन पहले विकेट के लिए जोड़ दिए थे. पथुम निसांका ने 29 जबकि  कामिल मिशारा ने 38 रन की पारी खेली. सदीरा सदरविक्रमा 4 नंबर पर बैटिंग करने उतरे और 39 रन ठोक दिए. कप्तान असलंका ने 32 जबकि जनिथ लियानागे ने 28 रन ठोके. कामिंदु मेंडिस का बल्ला नहीं चला और श्रीलंका ने 210 के स्कोर पर अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था. 

ये भी पढे़ं.. 91 साल बाद बदला इतिहास... जम्मू की दिल्ली पर पहली जीत, 133 रन बनाने वाला बल्लेबाज बना जीत का हीरो

हसरंगा ने हलक में डाली पाकिस्तान की जान

श्रीलंका के दिग्गज वानिंदु हसरंगा ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से पाकिस्तान को जीत के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया. पहले उन्होंने अपनी फिरकी के कमाल से 3 विकेट झटके और इसके बाद 8वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे और गर्दा ही उड़ा दिया. जब तक हसरंगा क्रीज पर थे श्रीलंका की जीत पक्की नजर आ रही थी. लकिन 47वें ओवर में नसीम शाह की एक डिलीवरी का शिकार हो गए और श्रीलंका के हाथ से जीत फिसल गई. हसरंगा ने 52 गेंद में 59 रन की धमाकेदार पारी खेलकर गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

Wanindu Hasaranga

