जुबानी जंग...गौतम गंभीर के पलटवार के बाद रिकी पोंटिंग का आया जवाब, इस बार तो हद ही पार कर दी

Border Gavaskar Trophy, India vs Australia Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग जारी है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से लेकर उसके पूर्व खिलाड़ियों तक भारतीय टीम के बारे में कुछ न कुछ कह रहे हैं. इसी क्रम में दौरे पर जाने से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के एक बयान का जवाब दे दिया तो उन्हें मिर्ची लग गई. उन्होंने फिर से अजीबोगरीब बात कही है.

गंभीर और पोंटिंग आमने-सामने

गंभीर की रवानगी से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने पोंटिंग से कहा कि वे अपने काम से काम रखें और विराट कोहली की फॉर्म पर सवाल न उठाएं. अब जवाब देते हुए पोंटिंग ने गंभीर को अहंकारी चरित्र वाला आदमी बता दिया और वह उनकी प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हैं. बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने विराट कोहली के मौजूदा फॉर्म पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था, ''विराट ने पिछल 5 सालों में सिर्फ 2 (3) टेस्ट शतक लगाए हैं. मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन अगर सही है तो यह चिंता की बात है.

गंभीर ने क्या कहा था?

गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोंटिंग के इस बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कोहली और कप्तान रोहित का समर्थन किया. इसके अलावा हेड कोच ने पोंटिंग से उनकी टिप्पणियों के लिए भी सवाल किया. गंभीर ने कहा था, ''पोंटिंग का भारतीय क्रिकेट से क्या लेना-देना है? उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए. मुझे कोई चिंता नहीं है. वे (कोहली और रोहित) अविश्वसनीय रूप से मजबूत व्यक्ति हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ हासिल किया है और भविष्य में भी बहुत कुछ हासिल करने जा रहे हैं.''

दबाव में विराट-रोहित

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था. रोहित ने अपनी छह पारियों में 91 रन और कोहली ने 93 रन बनाए थे. इसके बाद दोनों की काफी आलोचना हो रही थी. ऑस्ट्रेलिया में दोनों के ऊपर भारी दबाव होगा. दोनों दिग्गजों के ऊपर वापसी का भारी दबाव है.

पोंटिंग ने अब क्या कहा?

गंभीर की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए 49 वर्षीय पोंटिंग ने 7न्यूज से कहा, ''मैं प्रतिक्रिया पढ़कर हैरान था, लेकिन कोच गौतम गंभीर को जानता हूं...वह काफी चुभने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने ही कुछ कहा.'' अपनी पिछली टिप्पणी को नरम करते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने कहा कि उनका इरादा पूर्व भारतीय कप्तान पर निशाना साधने का नहीं था.

Ricky Ponting has stood by his comments about Virat Kohli that lit the fuse for an explosive Indian summer. The former Aussie captain's concerns about King Kohli's recent test record were met with a stinging response from India's combative coach Gautam Gambhir. #7NEWS pic.twitter.com/vzBrRcbcXo

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) November 12, 2024