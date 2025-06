'एशेज के लिए वार्म-अप...', टेस्ट सीरीज से पहले इस अंग्रेज ने उगला जहर, टीम इंडिया के फैंस ने लगाई क्लास

India vs England Test Series: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले जुबानी जंग शुरू हो गई है. क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व खिलाड़ी सीरीज को लेकर तरह-तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं. इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रीम स्वान ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बवाल मच गया है. उन्होंने आगामी टेस्ट सीरीज को इंग्लैंड के लिए एशेज का वॉर्म-अप बता दिया. इस तरह स्वान ने भारतीय टीम को कमजोर बताया. इसके बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के फैंस ने जमकर उनकी क्लास लगा दी.

युवाओं पर सबकी नजर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चौथा संस्करण शुरू हो चुका है. इससे पहले तीनों बार इंग्लिश टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई. भारत दो बार उपविजेता रहा. इसके बावजूद स्वान को लगता है कि यह टीम कमजोर है. रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली के संन्यास के बाद अनुभव की कमी जरूर टीम इंडिया में आई है, लेकिन अभी भी स्क्वॉड में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने दम पर मैच जीता सकते हैं. केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, करुण नायर और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में हैं. उनका साथ देने के लिए यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन जैसे युवा बल्लेबाज हैं.

ये भी पढ़ें: ​सौरव गांगुली या विराट कोहली नहीं...इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत चुके हैं भारत के ये 3 कप्तान, चौंकाने वाले नाम

ग्रीम स्वान ने क्या कहा?

स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट पर स्वान ने कहा, ''यह एशेज सीरीज के लिए एक आदर्श वार्म-अप जैसा है. भारत के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज है. पिछली हम 2-3 से जीते थे. उसके बाद हम भारत गए और हमें पूरी तरह से उन्होंने बाहर कर दिया गया. अब अपने ही घर में हमें भारत को हराने की जरूरत है. हमें अच्छा खेलने की जरूरत है. उनके पास विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं हैं, बल्लेबाजी में उनके दो सुपरस्टार. उनके स्थान पर अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो हमारी परिस्थितियों का अच्छी तरह से फायदा उठाते हैं. इंग्लैंड को यह सीरीज जीतने पर ध्यान देना चाहिए. मैं 4-1 या ज्यादा से ज्यादा 3-2 की जीत स्वीकार करूंगा. मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एशेज में जाने से पहले आत्मविश्वास हासिल करेंगे.''

This is the absurd mentality of English cricket in a nutshell. We are using a series against India at home, after all their greats quit, to warm up for an Ashes series down under.. a place we haven't won a *single Test match* in since 2011 https://t.co/geAYUxyvEJ — Jack Mendel (@Mendelpol) June 17, 2025

Not only is it disrespectful to call any test series a warm up for the Ashes, it's bordering on arrogance to do so for a series against India. https://t.co/bxYFroCQz4 — Ethan Dalton (@EthanDalton96) June 17, 2025

Same old story with this English ex-cricketers everything is warm-up for the ashes and the same team gets humbled during ashes and cycle continues

By the way eng haven't won series against india since 2018 its nearly 7 years. https://t.co/SOu3WeaEa5 — Kartik (@kartiksonagela) June 17, 2025

One of the reasons I respect Australian cricket is they will never treat any series as a warmup for any other one. They will play hard with same intensity against everyone & that's why they have played 2 WTC finals, won one while England finishes at no. 4 or 5 in a 9 team comp. https://t.co/b9crh2FSPH — Akshay (@iAkshP) June 17, 2025

Jeez this is such a poor take..

Not only do the team work on vibes and shit takes, it seems certain commentators are too. Why as a country are we OBSESSED with the Ashes?? #ENGvIND https://t.co/QoUTCYImjn — Erika Morris (@ErikaMorris79) June 17, 2025

STOP CALLING EVERY SERIES A WARM UP FOR THE ASHES https://t.co/zxbzcR5gzf — No Context County Cricket (@NoContextCounty) June 17, 2025

It's not difficult to understand why there is not a lot of love for English cricket globally when a test series - against the powerhouse team of the last decade no less - is described as a warm up for the Ashes. https://t.co/C5p0kujcsQ — Adam Sutherland (@AdamSants_) June 17, 2025

ये भी पढ़ें: असंभव! क्रिकेट इतिहास में पहली बार 3 बार टाई हुआ एक ही मैच, रिजल्ट जानकर चौंक जाएगी दुनिया

10 साल से एशेज नहीं जीता इंग्लैंड

एशेज नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया में होगी. इंग्लैंड ने पिछली बार 2010/11 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एशेज जीती थी. टीम पिछली बार एशेज सीरीज 10 साल पहले जीती थी. तब से ऑस्ट्रेलिया ने चार सीरीज में या तो जीत हासिल की है या एशेज को बरकरार रखा है. इस बीच भारत रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने दो सबसे सफल बल्लेबाजों के बिना इंग्लैंड का दौरा कर रहा है. दोनों ने इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी.शुभमन गिल सबसे लंबे प्रारूप में अपनी पहली कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे. विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को उनका उप-कप्तान बनाया गया है. ऐसे में देखना होगा कि टीम इंडिया इस बार इंग्लैंड का सामना किस तरह करती है.