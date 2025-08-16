राजनीति का शिकार हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! इस दिग्गज ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप

विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई और चयनकर्ताओं पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाए हैं. भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इसी साल एक से बाद एक करके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में मानों भूचाल आ गया.

राजनीति का शिकार हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा?

रोहित शर्मा ने सबसे पहले 7 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था. रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट के 5 दिन बाद ही भारतीय क्रिकेट फैंस को एक और बड़ा झटका लग गया. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भी 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. भारतीय क्रिकेट में इस अंदरूनी बवाल के बाद सवाल उठे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली राजनीति का शिकार हो गए हैं.

ये भी पढ़ें- धोनी... विराट या रोहित कौन है भारत का बेस्ट कप्तान? ये रिकॉर्ड्स हैं सबूत

4-5 शतक लगाना चाहते थे विराट

विराट कोहली ने अपने दिल्ली के कोच से यह भी कहा था कि वह इस बार इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कम से कम 4-5 शतक लगाना चाहते हैं और रोहित शर्मा ने आईपीएल ब्रेक के दौरान माइकल क्लार्क के साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि वह इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर इन दोनों ने अचानक संन्यास ले लिया.

इस दिग्गज ने बीसीसीआई पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व भारतीय क्रिकेटर करसन घावरी ने बीसीसीआई और चयनकर्ताओं पर विराट-रोहित के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाए हैं. करसन घावरी ने दावा किया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के लिए टेस्ट खेलना जारी रखना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई की 'राजनीति' और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की सेलेक्शन कमिटी के कारण इन दोनों को संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.

BCCI ने संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया!

भारत के लिए 39 टेस्ट और 19 वनडे खेलने वाले करसन घावरी ने विक्की लालवानी शो में कहा, 'उन्हें (विराट और रोहित) निश्चित रूप से भारत के लिए टेस्ट खेलना जारी रखना चाहिए था. शायद अगले कुछ सालों तक, लेकिन किसी चीज ने उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया. दुर्भाग्य से, जब उन्होंने संन्यास लिया, तो उन्हें बीसीसीआई द्वारा विदाई भी नहीं दी गई. ऐसे खिलाड़ी, ऐसे महान खिलाड़ी जिन्होंने बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट और भारतीय फैंस के लिए इतनी बड़ी सेवा की है, उन्हें एक शानदार विदाई दी जानी चाहिए.'

ये भी पढ़ें- विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे खेलते रहना चाहिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्यों जरूरी?

BCCI की राजनीति समझना मुश्किल

करसन घावरी ने कहा, 'यह बीसीसीआई की आंतरिक राजनीति के कारण है, जिसे समझना मुश्किल है. और मुझे लगता है कि यही कारण है कि उन्होंने समय से पहले संन्यास ले लिया. यहां तक कि रोहित शर्मा ने भी समय से पहले संन्यास ले लिया. उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया था. ऐसा नहीं है कि वे जाना चाहते थे. वे खेलना जारी रखना चाहते थे, लेकिन चयनकर्ताओं और बीसीसीआई के विचार अलग थे. यह किसी प्रकार की तुच्छ राजनीति का मामला था.'