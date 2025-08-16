राजनीति का शिकार हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! इस दिग्गज ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप
Advertisement
trendingNow12883073
Hindi Newsक्रिकेट

राजनीति का शिकार हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! इस दिग्गज ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप

विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई और चयनकर्ताओं पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाए हैं. भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इसी साल एक से बाद एक करके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में मानों भूचाल आ गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 16, 2025, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजनीति का शिकार हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा! इस दिग्गज ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप

विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई और चयनकर्ताओं पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाए हैं. भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इसी साल एक से बाद एक करके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में मानों भूचाल आ गया.

राजनीति का शिकार हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा?

रोहित शर्मा ने सबसे पहले 7 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था. रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट के 5 दिन बाद ही भारतीय क्रिकेट फैंस को एक और बड़ा झटका लग गया. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भी 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. भारतीय क्रिकेट में इस अंदरूनी बवाल के बाद सवाल उठे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली राजनीति का शिकार हो गए हैं.

ये भी पढ़ें- धोनी... विराट या रोहित कौन है भारत का बेस्ट कप्तान? ये रिकॉर्ड्स हैं सबूत

4-5 शतक लगाना चाहते थे विराट

विराट कोहली ने अपने दिल्ली के कोच से यह भी कहा था कि वह इस बार इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कम से कम 4-5 शतक लगाना चाहते हैं और रोहित शर्मा ने आईपीएल ब्रेक के दौरान माइकल क्लार्क के साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि वह इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर इन दोनों ने अचानक संन्यास ले लिया.

इस दिग्गज ने बीसीसीआई पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व भारतीय क्रिकेटर करसन घावरी ने बीसीसीआई और चयनकर्ताओं पर विराट-रोहित के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाए हैं. करसन घावरी ने दावा किया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के लिए टेस्ट खेलना जारी रखना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई की 'राजनीति' और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की सेलेक्शन कमिटी के कारण इन दोनों को संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.

BCCI ने संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया!

भारत के लिए 39 टेस्ट और 19 वनडे खेलने वाले करसन घावरी ने विक्की लालवानी शो में कहा, 'उन्हें (विराट और रोहित) निश्चित रूप से भारत के लिए टेस्ट खेलना जारी रखना चाहिए था. शायद अगले कुछ सालों तक, लेकिन किसी चीज ने उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया. दुर्भाग्य से, जब उन्होंने संन्यास लिया, तो उन्हें बीसीसीआई द्वारा विदाई भी नहीं दी गई. ऐसे खिलाड़ी, ऐसे महान खिलाड़ी जिन्होंने बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट और भारतीय फैंस के लिए इतनी बड़ी सेवा की है, उन्हें एक शानदार विदाई दी जानी चाहिए.'

ये भी पढ़ें- विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे खेलते रहना चाहिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्यों जरूरी?

BCCI की राजनीति समझना मुश्किल

करसन घावरी ने कहा, 'यह बीसीसीआई की आंतरिक राजनीति के कारण है, जिसे समझना मुश्किल है. और मुझे लगता है कि यही कारण है कि उन्होंने समय से पहले संन्यास ले लिया. यहां तक कि रोहित शर्मा ने भी समय से पहले संन्यास ले लिया. उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया था. ऐसा नहीं है कि वे जाना चाहते थे. वे खेलना जारी रखना चाहते थे, लेकिन चयनकर्ताओं और बीसीसीआई के विचार अलग थे. यह किसी प्रकार की तुच्छ राजनीति का मामला था.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliBCCI

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;