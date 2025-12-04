रायपुर में टीम इंडिया को ले डूबी ये 8 गेंद, जिसपर नहीं गया किसी का ध्यान, वही बना हार का सबसे बड़ा कारण

India vs South Africa 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर खड़ा है. बुधवार को रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. घर से बाहर रनों का पीछा करते हुए ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जीत है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 358 रन बनाए थे. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर आखिरी ओवर में लक्ष्य का पीछा कर लिया.

साउथ अफ्रीका की इस ऐतिहासिक जीत में ओपनर एडन मार्करम का सबसे बड़ा योगदान रहा. दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने 98 गेंदों पर 110 रनों की पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और उसके बाद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने सूझबूझ से बैटिंग कर एक समय पर नामुमकिन दिखने वाले लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया. रायपुर में टीम इंडिया को मिली इस शर्मनाक हार के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन असली जिम्मेदार ये खिलाड़ी है, जिसपर शायद ही किसी का ध्यान गया होगा.

टीम इंडिया को ले डूबी ये 8 गेंद

रायपुर में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 39.1 ओवरों में 284 रन बना लिए थे. विराट कोहली 102 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने उतरे वाशिंगटन सुंदर. भारत मजबूत स्थिति में था और दूसरे छोर पर कप्तान केएल राहुल भी विस्फोटक अंदाज में खेल रहे थे. हालांकि, सुंदर के आते ही रन गति पर पूरी तरह से लगाम लग गया. उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए. वो जिस स्थिति में बल्लेबाजी करने उतरे, वहां पर 12.50 की साधारण स्ट्राइक रेट से खेलना किसी गुनाह से कम नहीं है. उससे भी बड़ी परेशानी ये रही कि सुंदर ने 8 गेंदें बर्बाद भी की और सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी कीमती साबित हुई ये 8 गेंदें?

40वें ओवर में जब टीम इंडिया मजबूत स्थिति में थी तब वाशिंगटन सुंदर ने उस कीमती समय में 8 गेंदों का सामना किया और एक रन बनाए. अगर इन 8 बॉल पर 12-13 रन भी बनते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. साउथ अफ्रीका ने आखिरी ओवर में जीत हासिल की. इस लिहाज से देखें तो सुंदर ने जो 7 डॉट गेंदें खेली, वो टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण है.

कोहली-ऋतुराज का शतक हुआ बर्बाद

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ा. दोनों के बीच 195 रनों की बेजोड़ पार्टनरशिप हुई. कोहली ने रांची के बाद रायपुर में भी जलवा दिखाया और लगातार दूसरा शतक जड़ा. वहीं, ऋतुराज ने भी अपने ODI करियर की पहली सेंचुरी ठोक डाली. हालांकि, इन दोनों के शतकों पर पानी फिर गया. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शनिवार, 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: IND vs SA: जीत के बाद भी टेंशन में टेम्बा बावुमा.. DO or DIE मैच में 2 प्लेयर होंगे बाहर? बोले- अच्छा नहीं लग रहा है..