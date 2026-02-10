Advertisement
trendingNow13105097
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: टीम इंडिया की एक टेंशन खत्म.. फिट हो गया धांसू ऑलराउंडर, महीनेभर बद हुई वापसी

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया की एक टेंशन खत्म.. फिट हो गया धांसू ऑलराउंडर, महीनेभर बद हुई वापसी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टेंशन धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है. भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर महीनेभर बाद इंजरी से उबर चुके हैं और टीम इंडिया में वापसी कर ली है. उनके कमबैक की पुष्टि भारत के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएशेट ने की है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया की एक टेंशन खत्म.. फिट हो गया धांसू ऑलराउंडर, महीनेभर बद हुई वापसी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टेंशन धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है. भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर महीनेभर बाद इंजरी से उबर चुके हैं और टीम इंडिया में वापसी कर ली है. उनके कमबैक की पुष्टि भारत के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएशेट ने की है. सुंदर 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ अपने दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच से पहले भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं. मंगलवार को दिल्ली में मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए, डोएशेट ने जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और अभिषेक शर्मा की हेल्थ की स्थिति सहित प्रमुख खिलाड़ियों पर भी अपडेट दिए.

क्या बोले असिस्टेंट कोच?

डोएशेट ने बताया, 'सुंदर कल टीम में शामिल हुए, और वह आज टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे. अभिषेक की बात करें तो, उन्हें पेट की समस्या है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह नामीबिया के खिलाफ मैच के लिए समय पर फिट हो जाएंगे. बुमराह 10 दिन के ब्रेक के बाद गेंदबाजी कर रहे हैं, और वह काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं. वह ठीक से चल रहे हैं और आज फिर से गेंदबाजी करेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

कप्तान के पढ़े कसीदे

उन्होंने सूर्यकुमार यादव को लेकर कहा, 'शुक्र है, हमारे कप्तान ने अच्छा किया। पिछले साल उनका समय ठीक नहीं रहा, लेकिन इसीलिए उनके आस-पास अच्छे लोग हैं. पिछले हफ्ते जिस तरह से उन्होंने खेला और टीम को बचाया, उससे उनकी लीडरशिप और कंसिस्टेंसी साफ दिखती है.' इसके अलावा उन्होंने टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की भी तारीफ की और उन्हें प्रोफेशनल बताया. साथ ही सिराज पर भी बात की.

ये भी पढे़ं.. ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, पहले मैच में नहीं खेलेगा टीम का सबसे घातक बल्लेबाज

चक्रवर्ती की तैयारी दमदार

डोशेट ने आगे कहा, 'वरुण एक सच्चे प्रोफेशनल हैं। उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है. भले ही वह मैच में सिर्फ 12 गेंदें फेंकें, आप पक्का मान सकते हैं कि वह मैच के बाद 12 और गेंदें फेंकेंगे. वह हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता है और कुछ नई गेंदों पर काम कर रहा है. अपने काम के प्रति उसका कमिटमेंट कुछ ऐसा है जिसकी हम सच में कद्र करते हैं. सिराज भी एक शानदार खिलाड़ी है. उसने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, खासकर लंबे फॉर्मेट में. रणजी ट्रॉफी मैच में 40 ओवर बॉलिंग करने के सिर्फ दो दिन बाद प्लेन में चढ़ना, बिना किसी थकान के, और फिर जब कहा गया तो अच्छा करना. यही उसका प्रोफेशनलिज़्म का लेवल है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

washington SundarT20 World Cup 2026

Trending news

'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
Humayun Kabir
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
Assam CM
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
Manoj Naravane
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!